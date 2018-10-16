館長自豪吃苦賺錢捐弱勢 賭韓國瑜差不多穩上

2018年10月16日 00:01 中時電子報 丁世傑

館長陳之漢昨（15）日在直播中指出，他跟韓國瑜也沒啥關係。「但現在看不起我，我可以篤定地講，韓國瑜差不多穩上！」因為網路95%留言支持韓國瑜。館長也說，他來自單親家庭，15歲沒有錢出去工作，19歲簽陸戰隊志願役，吃了很多苦，一直工作到現在快40歲，苦民所苦，贊助弱勢，他也很自傲，有一雙斑駁不堪的手。「我這種賤民，我的選票不是票？」

館長陳之漢指出，他每年繳稅金，沒拿國家一分一毫，還做這麼多事，喜歡罵3字經，是他的自由，搞不懂品味啦、上流啦，標準在哪？也質疑國民兩黨，對台灣做什麼？

館長說他的崛起可以看清，人民崛起了，因為政治人物的政策都沒有按照人民希望，國民兩黨都一樣，又愛批評網路聲量譁眾取寵，如果網路不重要，那買智慧手機做什麼？

館長說他在20年前，19歲時到陸戰隊服役，之後調到左營。放假喜歡到新崛江，那時候超級熱鬧，可以度過一天休假，也很像台北萬年，熱鬧繁華。他說高雄那時真的是很好的地方，紅茶綠茶沒有在喝500CC的，都是1000CC喝到吐，高雄網咖又高級又便宜，幾百台電腦，還有義大利麵、雞腿飯，那時台北都沒有這種店，回台北10幾台電腦就叫網咖！

館長感嘆，那時高雄真是一個繁華地方，但現在變什麼樣子？政治人物還有臉站出來說話？館長說他沒有要幫韓國瑜拉票，他跟韓國瑜也沒啥關係。「但現在看不起我，我可以篤定地講，韓國瑜差不多穩上！」，因為韓國瑜目前網路聲量9比1一面倒，網路95%留言支持韓國瑜。

館長指出，現在一些政治人物還在講國民黨怎樣，但高雄民進黨已經執政20年，關國民黨什麼事？還在睜眼說瞎話？

館長說他來自單親家庭，15歲沒有錢出去工作，19歲簽志願役，服役3年半，吃了很多苦，一直工作到現在快40歲，一切靠自己賺錢，苦民所苦，贊助弱勢，他也很自傲，有一雙斑駁不堪的手。「我這種賤民，我的票不是票？」館長質疑。

館長也說，台灣人希望可以賺到錢，他賺到錢連房子都沒買，捐款給籃球隊，一雙鞋子7千元，買15雙給籃球隊，還有球衣，總共20幾萬。「我有沒有做事？大家心知肚明！」

(中時電子報)