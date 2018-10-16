好市多vs.IKEA熱食哪家好吃？ 網友超中肯回答

好市多vs.IKEA熱食哪家好吃？ 網友超中肯回答。（合成圖/資料照）

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中時電子報

假日打發持間，大賣場適合全家前往，順便在賣場的美食街內用餐。知名美式賣場好市多(Costco)與知名家具賣場IKEA都設有美食街，也常見有網友討論哪個比較好吃，就有一名網友在PTT上發問，「Costco 跟IKEA食物好吃度到底哪個贏呢？」

一名網友在網路論壇PTT上PO文發問，指出costco跟IKEA應該是鄉民最愛的兩個外商賣場，兩家也都有自己的熟食部，一個以美式食物為主、一個則是以瑞典式食物為主。他困惑如果真的要PK的話，「從食物好吃度、用餐舒適度、價位等評比」，想問大家「哪個贏啊？」

問題一出，部分網友因為環境舒適度而選擇IKEA，「IKEA完勝，重點是用餐環境」、「台中ikea的餐廳聽說是全台IKEA最大」、「好事多用餐區超慘」、「繳會費的和另一個繳會費的爭破位子」。但有人不服氣，指出Costco食物CP高，「ikea只有肉丸跟雞翅好吃，其他都超難吃」、「ikea食物是冷的耶」。

但有一派網友回應最中肯，表示錢包決定一切，「IKEA好吃，不過Costco便宜」、「IKEA前菜沙拉+濃湯+麵包+主菜+小點+甜點一套，400跑不掉」、「好市多150吃到吐出來」。

(中時電子報)

文章來源：批踢踢

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