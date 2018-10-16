把止咳藥水當飲料喝 6歲雙胞胎差點醒不來

2018年10月16日 00:01 中時電子報 湯萱樂/綜合報導

浙江嘉興有一對6歲雙胞胎女童把媽媽從日本代購的一款止咳藥水，當成飲料連喝三瓶，差點丟了性命。

雙胞胎女童被奶奶送進了醫院急症室，其中一個穿白衣服的女孩子搖搖晃晃，坐都坐不住，差點直接癱倒在地。

醫師表示：當時一個小孩子昏昏欲睡，一個小孩子精神狀態還可以。其中一名雙胞胎女孩告訴醫生，倆人之前都喝了同一款「飲料」，每人喝了一瓶半左右。奶奶把這款「飲料」也帶到了醫院，值班的許醫生一看就嚇了一跳，因為這根本不是什麼飲料，而是一款日本產的藥水，叫做「XX超人止咳水」，120毫升一瓶，藥水的包裝上畫著五顏六色的卡通圖案，小朋友以為是飲料，包裝上全是日文，奶奶也完全不懂，再加上這個藥喝進去是甜的，所以雙胞胎一下子喝掉好幾瓶。

醫師解釋：「如果一瓶半的藥物全部都吸收的話，可能會有點危險，因為這個藥物裡面有一種成分，裡面有呼吸抑制作用，呼吸抑制的話會比較危險，就會產生呼吸麻痹，甚至窒息，甚至引起生命危險。」

隨後趕到醫院的媽媽說，這些止咳藥水是她從日本請人代購的，沒想到兩個女兒卻把它們當飲料喝了。好在經過催吐、洗胃，孩子恢復了正常。醫生介紹，止咳藥水大多含有可待因成分，雖然是糖漿，但畢竟是藥，一定不能隨便吃，更不能當飲料吃，提醒各位家長，所有的藥品要放在孩子拿不到的地方。

(中時電子報)