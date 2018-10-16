稱韓國瑜是沒頭髮的柯P 他一題反問王世堅笑翻網友

稱韓國瑜是沒頭髮的柯P，老天鵝一題反問王世堅笑翻網友。（資料照 洪錫龍攝）

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中時電子報
「老天鵝娛樂」後製出一張對比圖，接著卻是超有創意地變成鬼娃恰吉反問：「那誰是上摩鐵的我？」（圖/老天鵝娛樂 授權使用）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜人氣高漲，口才及反應力更讓他吸引許多選民。對於韓國瑜人氣夯，民進黨台北市議員王世堅近日表示，韓國瑜就是「沒有頭髮的柯文哲」。該言論一出馬上引起網友熱議，臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」也針對此時事哏，後製一張圖反問王世堅這個問題，又讓許多網友看了笑翻。

「老天鵝娛樂」後製出一張對比圖，回應前日王世堅語出驚人：「韓國瑜就是沒有頭髮的柯文哲」一事。「老天鵝娛樂」先是讓王世堅說出，韓國瑜是有頭髮的柯文哲，接著卻是超有創意地變成鬼娃恰吉反問：「那誰是上摩鐵的我？」

超有創意的時事哏圖一出，讓許多網友看了笑翻，紛紛留言，「笑死！晚上我睡不著了」、「世間是會上摩鐵的鬼娃恰吉XD」、「他是當立委的鬼娃！」、「到底是捧了韓國瑜，還是污辱了恰吉 ？！」，還有不少人突破盲點，「全DPP都在怕柯韓合體，只有開房堅敢直接把韓打成柯」、「世間真是韓國瑜的貴人」、「王世堅、童仲彥、陳致中這三個人有什麼共通點？」、「對一個光頭這樣說 這邏輯....只能說不愧是民進黨」。

(中時電子報)

文章來源：老天鵝娛樂

館長自豪吃苦賺錢捐弱勢 賭韓國…

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