高雄》高嘉瑜：韓國瑜重新再起 要歸功於王世堅！

2018年10月16日 00:40 中時電子報 黃麗蓉

韓國瑜大戰王世堅。（中天快點TV）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜在網路人氣超旺，民進黨台北市議員高嘉瑜在政論節目上坦言，韓國瑜能重新再起，要歸功於民進黨北市議員王世堅！

高嘉瑜指出，韓國瑜會成功的原因，就代表說，他不像過去傳統的國民黨，沒有給人國民黨的感覺，他在國民黨是連一碗滷肉飯都要不到，在黨內是已經被丟到回收桶裡面。就因為韓國瑜和王世堅的大戰，大家才重新認識到還有韓國瑜這個人，其實韓在傳統的國民黨裡頭，他早就被埋沒了，國民黨是不會讓這種人有機會的。

高嘉瑜點出，如今韓國瑜重新再起，要歸功於王世堅。韓國瑜跟王世堅大戰的影片，到現在已經有700萬人看過，可說功在世堅。韓國瑜真的要感謝王世堅，台北市長柯文哲、前總統馬英九也都要感謝王世堅，王世堅真的造就了很多機會。

高嘉瑜強調，看完韓國瑜跟王世堅大戰後，大家現在才重新發現說，原來韓國瑜口才這麼好、這麼風趣。韓國瑜當時到高雄也是誤打誤撞，死馬當活馬醫，國民黨給人的感覺就是，反正高雄不會贏，隨便派個韓國瑜去，當時是抱著這種心態，沒想到韓國瑜這一仗真的把高雄打起來了！

2016年時任北農總經理的韓國瑜被質詢影片瘋傳，在影片中，民進黨北市議員王世堅對韓國瑜嗆個不停，反被韓國瑜打趴，王世堅甚至一度喊暫停要喝水。韓國瑜則轉身問台下：「我怎麼沒有，給我來一杯」，王世堅酸說：「流氓也可以喝水啊！」韓國瑜妙回：「那我不要喝了，我不是流氓」。王世堅質詢中還一直念念不忘要韓國瑜道歉：「你這個流氓行徑，到底道不道歉？」韓國瑜最後吐出一句：「我只想說，問『世堅』情是何物，問『世堅』真理何在？」

(中時電子報)