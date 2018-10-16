高雄》高嘉瑜：韓國瑜重新再起 要歸功於王世堅！

圖為民進黨台北市議員王世堅（左）、國民黨高雄市長參選人韓國瑜（右）。（合成圖／中時資料照片）

友善列印
中時電子報
韓國瑜大戰王世堅。（中天快點TV）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜在網路人氣超旺，民進黨台北市議員高嘉瑜在政論節目上坦言，韓國瑜能重新再起，要歸功於民進黨北市議員王世堅！

台北》為姚文智站台 高嘉瑜表情惹網民大笑

高嘉瑜指出，韓國瑜會成功的原因，就代表說，他不像過去傳統的國民黨，沒有給人國民黨的感覺，他在國民黨是連一碗滷肉飯都要不到，在黨內是已經被丟到回收桶裡面。就因為韓國瑜和王世堅的大戰，大家才重新認識到還有韓國瑜這個人，其實韓在傳統的國民黨裡頭，他早就被埋沒了，國民黨是不會讓這種人有機會的。

高嘉瑜點出，如今韓國瑜重新再起，要歸功於王世堅。韓國瑜跟王世堅大戰的影片，到現在已經有700萬人看過，可說功在世堅。韓國瑜真的要感謝王世堅，台北市長柯文哲、前總統馬英九也都要感謝王世堅，王世堅真的造就了很多機會。

高嘉瑜強調，看完韓國瑜跟王世堅大戰後，大家現在才重新發現說，原來韓國瑜口才這麼好、這麼風趣。韓國瑜當時到高雄也是誤打誤撞，死馬當活馬醫，國民黨給人的感覺就是，反正高雄不會贏，隨便派個韓國瑜去，當時是抱著這種心態，沒想到韓國瑜這一仗真的把高雄打起來了！

2016年時任北農總經理的韓國瑜被質詢影片瘋傳，在影片中，民進黨北市議員王世堅對韓國瑜嗆個不停，反被韓國瑜打趴，王世堅甚至一度喊暫停要喝水。韓國瑜則轉身問台下：「我怎麼沒有，給我來一杯」，王世堅酸說：「流氓也可以喝水啊！」韓國瑜妙回：「那我不要喝了，我不是流氓」。王世堅質詢中還一直念念不忘要韓國瑜道歉：「你這個流氓行徑，到底道不道歉？」韓國瑜最後吐出一句：「我只想說，問『世堅』情是何物，問『世堅』真理何在？」

(中時電子報)

兩大咖比一比 周玉蔻：我比較喜歡韓國瑜
台北》在北市戰略詭異 林濁水估民進黨所掉議員席次驚人！
阿扁預言民進黨年底所剩縣市 黃暐瀚：非常有可能！
稱韓國瑜是沒頭髮的柯P 他一題反… 高雄》韓國瑜民間粉絲團遭停權 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。