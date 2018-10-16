一種安非他命好幾種黑市價 南韓高到令人匪夷所思

南韓治安當局15日宣布，在台灣警方協助下，破獲史上最大宗的安非他命走私案，查扣90公斤安毒，逮捕3名涉案台灣嫌犯。（胡欣男翻攝）

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南韓治安當局15日宣布，月前透過台灣的情資協助，破獲90公斤安非他命走私案，是該國史上最大宗安毒走私案；溯源更查知，這批毒品已有22公斤流入市面。令人好奇的是，南韓檢警告訴當地媒體，總重112公斤的安毒，黑市價高達3700億韓元，折合新台幣是約100億的天文數字，可供300萬人次施用。

南韓史上最大冰毒案 逮3台嫌

我方緝毒人員探查得知，目前安非他命在台灣的末端價格是一公克約新台幣1000至1200元，日韓差不多一克飆漲到1萬8000至2萬2000元，約是台灣的20倍。

不過，若以1公克2萬元計算南韓這批查扣的毒品，黑市價應是落在新台幣20億左右。但南韓治安當局竟估算高達100億，等於是台灣黑市價的100倍，金額之高，讓人匪夷所思。

對此，我緝毒人員不予置評，僅能研判，或許南韓當地毒品市場供需產生變化，讓價格飆漲，但也不可能高過100倍。同一種安非他命，在台灣和南韓，價格天差地遠，也難怪國際毒梟會甘冒風險，運毒走私到日韓賣。

據了解，光是今年迄今，南韓查獲從台灣走私入境的安非他命，包括昨宣布破獲的這批，就至少有150公斤，是去年的5倍。南韓檢警也告訴當地媒體，韓國的安毒，主要來自台灣與日本。

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(中時 )

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