紐西蘭航空用創意短片為開航暖身，台北-奧克蘭直飛價22,100元起

2018年10月16日 03:10 工商 張佩芬

在空中沙發上盡情伸展放鬆。圖：業者提供

紐西蘭航空的「奇異飛行，超乎想像！」系列創意短片昨（15）日正式於台灣上線，由紐西蘭國鳥奇異鳥「Pete」獨挑大樑，邀請黃子佼擔任奇異鳥「代言人」，為11月1日正式開通的台北—奧克蘭不停點直飛航線做暖身！台北-奧克蘭未稅價22,100元起，延伸至紐西蘭19個航點1,950元起。

「奇異飛行，超乎想像！」系列創意短片以紐西蘭國鳥奇異鳥作為主角，透過他具紐西蘭特色的形象強化與紐西蘭的連結性。Pete身為土生土長的「kiwi」，除了賣萌外更身負重任，在短片中以自己的視角引領觀眾飽覽紐西蘭航空機上服務與紐西蘭之美。

本系列創意短片以維妙維肖的動畫技術製作，無論從紐西蘭航空的高空飛行體驗到多個紐西蘭景點和活動的遊覽，都讓觀眾感受前所未有的臨場感，為視覺打造精彩體驗。

紐西蘭航空全球品牌及內容行銷總經理Jodi Williams表示，「紐西蘭航空除了不斷思考如何提升旅客的優質飛行體驗外，創意品牌宣傳也是我們的重要使命之一，我們希望這個系列創意短片能帶給台灣消費者耳目一新的視覺享受，於11月1日開航前搶先一睹紐西蘭航空的獨特機上服務及紐西蘭的美麗風光。」

黃子佼表示：「或許是因為發現Pete溫暖、友善、熱情又樂觀的特質和我不謀而合，感覺特別親切，因此配音時馬上就抓到感覺，將Pete迫不及待把紐西蘭航空飛行體驗和紐西蘭旅遊推薦給台灣朋友的心情傳遞出來！」

而對於目前為止都還沒有機會造訪紐西蘭，黃子佼也笑著說，其實自己的確有到紐西蘭旅遊的計畫，除了考慮以紐西蘭作為蜜月地點首選外，更希望有機會帶著團隊一起到紐西蘭員工旅遊，以紐西蘭航空的精緻服務與紐西蘭令人驚豔的美景犒賞大家一番！

紐西蘭航空現正推出限時優惠，即日起至10月29日止，台北—奧克蘭不停點直飛往返機票未稅只需22,100元，更可以未稅1,950元起的超優惠價格延伸至其他19個紐西蘭目的地，輕鬆暢玩紐西蘭！台北—奧克蘭唯一不停點直飛航線每週將提供三個往返航班，飛行時間約為11小時，為台灣旅客提供最舒適便捷的新選擇！

(工商 )