AirAsia年終促銷全航線最低三折起！

2018年10月16日 03:10 工商 張佩芬

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia昨(15)宣布即日起到2018年10月28日，AirAsia提供全航線最低三折的折扣，消費者可以在AirAsia官網或者是AirAsia行動APP上購買出發日起為即日起至2019年6月30日出發的機票。

AirAsia集團行銷負責人Amanda Woo表示，年末總是令人興奮的時刻，我們認為旅行就是最棒迎接新年的方式，因此我們推出超優惠票價折扣，讓旅行再也不是難事。AirAsia與AirAsia X總共有超過130個目的地，如同往常一樣，AirAsia BIG會員可以享受更多優惠，並可利用BigClick保存信用卡訊息以便ㄧ鍵式結帳，搶票更迅速。此次特價的航班包含馬來西亞國內線以及吳哥窟、普吉島、雪梨等東南亞澳洲知名景點，台灣新開的直飛航點台北-清邁也在此特價當中。

Amanda Woo表示，AirAsia最近還推出全新機上餐點「青醬烤雞肉 」，烤醃雞肉搭配新鮮青醬、奶油馬鈴薯泥和青菜，是一天中隨時可享用的美味佳餚，搭乘AirAsia代號AK的航班只需要10元馬幣(約新台幣70元)、D7航班則只需15元馬幣(約新台幣 105元)即可預訂此餐點，同時鼓勵AirAsia的客人可在訂票的時候同時加購餐點，可享約8折的優惠。

另外也呼籲所有有託運行李的乘客，由於年末假期機場的移民局檢查以及行李檢查可能湧入大量人潮，建議乘客可以提早3-4個小時前往機場辦理報到手續。

(工商 )