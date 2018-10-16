2018年10月16日 03:10 中時 陳世宗

靜宜國際志工協助來自21個國家、400多位速寫畫家，以手中畫筆取代攝影鏡頭，描繪城市風采！（陳世宗攝）

靜宜專業國際志工協助21個國家、400多位速寫畫家，描繪台中建物與景點！（陳世宗攝）

參與靜宜大學觀光系「旅館管理」專業服務學習課程的各系所國際志工，透過「2018亞洲速寫年會在台中」活動，協助來自21個國家、400多位速寫畫家，在4天行程中，探索台中火車站、台中州廳、綠川及柳川等代表性歷史建物與景點；以手中畫筆取代攝影鏡頭，描繪城市風采；並透過網路分享，讓台中的城市記憶藉由旅繪作品，激盪跨文化精采火花！

「Urban Sketchers」速寫城市是國際藝術文化交流的體驗行程，「2018亞洲速寫年會」首度在台灣舉辦，共有21個國家、400多位速寫畫家，進駐中市舊城區景點，除速寫創作台中歷史人文及景色；透過各國藝術領域大師的工作坊及靜宜國際志工講解，更瞭解台中發展的脈絡。

負責課程的靜宜觀光系教授吳政和指出，有別於一般服務學習，靜宜「專業服務學習課程」，協助學生走出教室，學以致用、發揮所學，並透過做中學，培養扎實知能，激發學習動機及興趣。在服務過程，同時培養實務解決問題態度及能力，補強未來學習方向。

吳政和說，此次以百年古蹟舊台中火車站為出發點，進行台中州廳、全安堂、三信商銀、綠柳川等代表性的歷史建物及景點的速寫。靜宜觀光、西文、英文等系所的國際志工也發揮專業所學，及流利的中、英文解說，讓各國人士在速寫、講座及工作坊中，深刻體驗台中歷史及美景，並將畫作分享網路、帶回各國，讓台中市走向國際！

靜宜為協辦「2018亞洲速寫年會」，「專業服務學習計畫」結合主辦的「台中市旅遊協會」等單位，進行為期一年的培訓，在「準備訓練期」，由校方開設多元文化溝通、旅遊住宿、接待服務、台中舊城區導覽及敘事力等培訓課程。學生在「執行期」，實際應用所學專業知能，也從中學習舉辦國際活動的流程，及台中城市觀光的發展。

參與國際性活動，讓學習變得很不一樣！觀光系碩士班三年級廖盈琁擔任「無所不在」的機動組，唯一目標是讓活動順利進行、完美結束，讓與會者能感受靜宜大學的用心！她印象最深刻的是閉幕式及餐會，志工同學以輪班方式服務，所呈現的專業及態度不僅感動外賓，還特地至休息區感謝服務的志工同學，連續四天的疲憊，在這一刻得到回饋，希望未來有更多服務的機會及場域！

英文系二年級康尉帆認為，活動中深刻感受到與會畫家對藝術創作的熱情及執著；也從其他志工身上，學習溝通、接待、引導等服務的方法，收穫豐碩！

觀光系碩士班二年級許晴雯說，擔任「2018亞洲速寫年會」志工，不僅應用所學專業，也增進國際視野！她原本擔心因不懂速寫專業，無法溝通，但透過解說建築景點過程，更瞭解畫家的專業及想法。讓她最感動的是，與來自新加坡的爺爺及奶奶相處，除一路分享台中特色及生活點滴，還獲得他們致贈珍貴的畫筆筆袋，並相約未來再見面。

(中時 )