早晚偏涼！北部、東部午後防大雨 中南部空品差

今（16日）午後北部、東部轉為濕涼天氣，有局部大雨發生的機率。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

秋意濃！今（16日）受東北風影響，各地早晚偏涼，白天高溫約25至32度，午後北部、東部轉為濕涼天氣，有局部大雨發生的機率。另今日中南部空氣品質依舊不佳，外出請注意。

今、明兩天受東北風影響，北部及東北部天氣稍涼；今日上午台灣北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖大多為多雲，下午起華南雲雨區東移，東北部、馬祖地區及北部山區有雨，並有局部大雨發生的機率，中部以北、東部、東南部及金門、澎湖地區有短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨。

氣溫方面，今日早晚偏涼，北部、東部白天高溫約25至30度，中南部約29至32度；北部、東部低溫約20～23度，中南部22～25度。早晚溫差大，外出需記得保暖。另中南部、中部紫外線指數仍偏高，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

至於民眾關心的空氣品質，今日清晨中南部風速弱，導致污染物容易累積，午後受光化反應使臭氧濃度升高，高屏局部地區達「紅色警示」等級；中部、雲嘉南及金門地區為「橘色提醒」等級；竹苗、馬祖及澎湖地區為「普通」等級；北部、宜蘭及花東地區為「良好」等級。

(中時電子報)

今（16日）北部、東部白天高溫約25至30度，中南部約29至32度。（圖取自氣象局網頁）
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