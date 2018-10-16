從童話小鎮到慕夏！捷克與斯洛伐克平面設計展看100年創意

2018年10月16日 04:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

想到捷克，愛唱歌的可能會想到到蔡依林的《布拉格廣場》，愛文學的人會想到卡夫卡、赫拉巴爾、哈維爾，喜愛旅遊的人可能魂牽夢縈的是夢幻的童話小鎮！然這個中歐國家迷人的可不只這些，端莊優雅的女性人物形象和唯美的線條，這是捷克籍藝術家慕夏的著名插畫！來松菸看展趣，「捷克與斯洛伐克平面設計100年」從色彩、字形、海報、書籍看百年設計史！繽紛多變要你好看。

慕夏是捷克籍藝術家的著名插畫家。

「捷克斯洛伐克共和國」(Czechoslovakia)於1918年第一次世界大戰結束後成立，今年適逢建國100週年；雖然兩地已於1993年和平解體，如今各自獨立，經濟與文化仍然緊密相連，於此時進行設計脈絡之爬梳，別具意義。

One, Five, Many│作者Květa Pacovská。（台灣創意設計中心 提供）

策展團隊規劃有「平面設計與插畫」、「字體排版與設計」及「捷克布魯諾國際平面設計雙年展／摩拉維亞美術館」三大主題區，從海報、書籍、雜誌、繪本與文宣品等內容產物，萃取當地最洗鍊的設計語彙與視覺張力，期望帶給民眾不同的視野與體驗。

SNKLHU Odeon│作者Nikola Klímová, UMPRUM。（台灣創意設計中心 提供）

捷克斯洛伐克共和國於1918年建立後，人民尋找「視覺性的國家定位」，產生了對新字體的需求。策展人之一張軒豪，本次為挑選展品親自前往當地田野調查，走訪博物館、設計中心、學院及電影協會，更取材於街頭的視覺線索，帶回將近50公斤的文化出版品，展示了書刊、文宣品等多元字體設計實踐。民眾即使不識兩國文字，也能透過字型的編排，感受其人民於動亂時代中堅持原創的可貴韌性。

展出摩拉維亞美術館海報。（台灣創意設計中心 提供）

捷克與斯洛伐克雖各自獨立，在文化發展上仍然有著緊密的關聯性。策展人張軒豪以此為靈感，特別為本次展覽設計主視覺與中文字體。他採用斯洛伐克當代字體Klimax為主軸，使用粗細一致的線條呈現字體的正、負空間，再轉化兩國變音符號成為圖形標誌，呼應兩國同源異流的文明軸線；主視覺色系則採用兩國國旗色彩元素，以沉穩的深藍色襯出紅與白。台灣設計館特別延伸主視覺，製作展覽限定版門票，勢必引發民眾收藏風潮。

展出捷克布魯諾國際平面設計雙年展從第一屆(1963)到本屆(2018)主視覺海報，精彩可期。（台灣創意設計中心 提供）

展覽期間也特別規劃捷克與斯洛伐克相關活動，與國內外大師合作推出一系列講座與工作坊，包含「布魯諾國際平面設計雙年展」策展人Marta Sylvestrová、捷克知名插畫家湯瑪士‧瑞杰以及捷克建築博士辜率品等，帶來一連串難得且豐富的跨領域饗宴，歡迎喜愛藝術、設計的朋友共同激盪創意。

貴賓合影留念。（左起：策展人張軒豪、參展藝術家湯瑪士‧瑞杰可、捷克辦事處代表Patrick Rumlar、台創執行長宋同正、斯洛伐克辦事處代表博塔文）。（台灣創意設計中心 提供）

捷克與斯洛伐克平面設計100年

日期：2018/10/16～2019/02/24

時間：週二至週日，9:30-17:30 (週一及特殊日休館)

地點：台灣設計館 06展區

(中時電子報)