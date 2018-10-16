張照堂攝影展登香港！《歲月之旅》定格台灣美

2018年10月16日 05:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

鼻頭角港邊的餘暉小憩、萬華算命看板前的晃動身影、阿里山上的日出遠眺！攝影師張照堂鏡頭下的台灣與人背後都有許多動人故事！文化部駐香港光華新聞文化中心於10月11日至11月20日舉辦第十三屆「台灣月」，特別呈獻《歲月之旅》張照堂攝影展，精選張照堂在1970 - 1990年間所拍攝27件作品。

張照堂出生於板橋，1965年畢業於臺灣大學土木工程系。他的影像平凡中有超脫、親切又疏離、荒謬中具詼諧的特質，體現出攝影家敏銳的觀察、誠摯的理解，以及濃厚的關懷與同理心。在超過五十年的影像創作生涯中，他的作品涵蓋攝影、電視片、紀錄片與劇情片等，不僅反映時代脈動，也是深遠的歷史見證。

張照堂攝影作品。萬華__Wanhwa_Taiwan_1978。（文化部提供）

張照堂曾多次獲頒重要文藝奬項，包括：金鐘奬（1976）、國家文藝奬（1999）、行政院文化奬（2011）等。此外，張照堂也從事攝影與影片的策展與教學，在影像美學的傳承、累積、推廣與提攜後進上，不遺餘力。

張照堂在開幕酒會上表示，「所有的人物與場景，出現在這裡都顯得安靜而孤單，然而也都醞釀一種溫度，或許是這種鄉愁的溫度，讓我不停地走在攝影之路上」。策展人沈昭良老師強調是次精選張老師的作品，是聚焦在社會記憶與內心風景，體現了「歲月」與「行旅」意象的精要式集結。

除了作品本身的時間跨度，足跡也行旅式的遍及台灣各地。其中，望安島上的少女容顏，阿里山上的日出遠眺，鼻頭角港邊的餘暉小憩，算命看板前的晃動身影，水岸邊的駐足凝望，車廂理的沉睡甦醒…。讓觀眾在人物近景與環境身影的視覺導引下，橫向與縱向的氛圍轉折中，重返那個蒼茫年代，重新經歷那個靜謐時空，領略張照堂在漫長的歲月行旅中，不斷遺落卻又不斷拾起的無盡視野與動人話語。

(中時電子報)