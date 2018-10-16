10／16 三大報頭條要聞

2018年10月16日 07:24 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●又見奧步！挾防制洗錢之名，政府全面掐緊兩岸金流，包括一銀在內的公股行庫即日起嚴格執行，台廠對大陸地區的匯款及收款，必須備妥詳細的交易憑證，否則禁止匯出入。不過此禁令只限大陸地區，不含其他國家，不僅針對性相當強烈，更因選前嚴審台商金流，也引來假反洗錢之名，行東廠查帳之實的質疑。

●繼2016年叩關失敗後，今年我國再度申請以觀察員身分，出席國際刑警組織（INTERPOL）11月中旬於杜拜召開的第87屆年度大會。警政署刑事局昨表示，9月間已正式用局長蔡蒼柏名義致函該組織，盼我方能有意義參與會議、機制及活動，包括使用「I-24/7全球警察通訊系統」及訓練。

●行政院長賴清德12日宣布停建深澳電廠，外界質疑是「打假球」，擔心選前說一套，選後做一套。經濟部長沈榮津昨於立法院社福及衛環委員會重申不建深澳廠，會在2個月內完成所有行政程序；經濟部能源局副局長李君禮補充：「就是廢止深澳電廠環評。」亦即3月14日通過的環差處分，以及2006年的環評審查結論均將廢止，深澳廠確定不會復活。

●南韓檢方昨宣布偵破史上最大冰毒（甲基安非他命）走私案，破獲由台灣、日本、南韓等地黑幫組成的跨國販毒集團，起出市價高達3700億韓元（約合台幣109億元）、重112公斤的冰毒，並逮捕包括3名台籍男子和日、韓籍在內的8名嫌犯。南韓檢警表示，已和台、日、泰國警方合作進行調查。

◎旺報

●大陸證監會主席劉士余14日說，現在大陸股市的感覺像是在冬天，既然冬天已經來了，春天也就不遠了。這句「股市春天不遠」說，也讓A股億萬投資人重新燃起希望。

●在傳出大陸國家主席習近平擬與美國總統川普於11月底在20國集團（G20）會面後，川普接受美媒專訪時，談及大陸姿態稍稍放低，他雖說「有可能」對大陸課徵第三輪關稅，但也透露，中美即將對此進行談判。他強調，不想把大陸經濟推入衰退的深淵，跟大陸也不是貿易戰，只是小型衝突。

●陸美關係緊張態勢持續升溫，大陸駐美大使崔天凱接受親川普的美福斯電視台訪問時表示，大陸從不希望打貿易戰，亦否認干涉美國內政及竊取美方知識產權，表明美國副總統彭斯的指控「毫無根據」。他更反指，美國軍艦闖入南海和對台軍售，正是美方干涉大陸內政的絕佳例證。

●百貨業曾是台商進軍大陸的一塊沃土，但隨著大陸經濟騰飛，房租水漲船高，消費者求新求變，在一線城市經營商場變得更加困難。目前在北京僅存的百貨業台商章啟正，到北京已15個年頭，他開設位於鬧區西單的商場仍屹立不搖。因處於「皇城腳下」，需頻繁應對公部門的安檢監管，即便因市容整頓遭遇招牌被拆，也處變不驚，現在許多國際大品牌不惜打破設櫃慣例，就算被放在高樓層，也願意進駐。

◎工商時報

●外資、投信及自營商三大法人今年以來賣超上市及上櫃兩個市場合計達4,505億元，已經將3年來的買超全部吐光，賣超的慘況更勝於2008年金融海嘯的4,061億元，及2011年歐債危機的3,035億元。

●有「寶佳條款」之稱的金金分離法規正式修正完成，預計108年7月1日上路。金管會指出，為考量同一個企業集團同時兼任不同金融機構董事，因參與經營、了解公司業務狀況與策略，將衍生所任職金融機構間的利益衝突，因此修正法規防止這類情形，另兆元資產以上的金控銀行專業董事的人數要提高。

●高雄市民期待已久的鐵路地下化，在10月14日通車，一百多年來天天日常的轟隆火車聲消失，平交道柵欄不再起落，代之而起的是新高雄車站雲朵般的天幕，以及拆除車行地下道、平交道之後，長達15公里只供自行車往來的林蔭綠園道，這是高雄城市發展升級的重要里程碑。

●大同市場派股東三圓機構董事長王光祥，不滿大同出售台北市芙蓉大樓房產及土地，籌措興建台南七股太陽能廠所需資金，昨（15）日提出都更替代出售，都更處分利益243億元，將替大同賺1個資本額做訴求，尋求股民支持，向公司派宣戰。

(中時電子報)