高雄》韓國瑜民間粉絲團遭停權 網：離譜賤招

2018年10月16日 07:47 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

在網路上還看的到韓國瑜的民間粉絲團（志工團）的臉書連結。(圖片取自Google)

但不論連結進入韓國瑜的民間粉絲團(志工團)或是在臉書搜尋都找不到，質疑是否遭到停權。(圖片取自臉書)

繼昨（15日）民進黨高雄市長候選人陳其邁競選辦公室律師團開記者會表示要對在網路上發布不實消息行為的國民黨高雄市長候選人韓國瑜的粉絲團小編、網友等20人提出告訴，引發外界輿論譁然，雖然後來陳辦律師團表示只蒐證還未提告，但對陳其邁的形象已造成打擊。沒想到風波還未止息，網路又有網友表示韓國瑜的民間粉絲團遭到停權，對此，網友認為真的是太離譜了！之後再有什麼賤招都不意外了

民進黨高雄市長候選人陳其邁競選辦公室律師團昨（15日）開記者會，要韓國瑜的暗黑軍團踹共！律師放話針對假新聞、假消息，只要找到誹謗證據就提告。目前已針對網路所有散佈不實消息行為的韓國瑜粉絲團小編、網友等20人提出告訴。沒想到此舉引發外界軒然大波，更傷及陳其邁的形象，後來陳辦律師團表示只蒐證還未提告，但似乎已於事無補。

本以為風波應該止息，但在批踢踢上有網友發文表示，韓國瑜的民間粉絲團（志工團）遭到停權，而記者在臉書搜尋的結果也發現韓國瑜的臉書民間粉絲團（志工團）也無法連結，由於時間上的巧合，該網友譏諷「現在是真的回到封建時代。還是我們現在在綠色恐怖嗎？現在只能說。感謝丞相賜箭」。

底下網友也紛紛留言表示，「現在是盡全黨國家機器來打，畢竟自己的首都老巢」、「只許自己放假新聞」、「是真的是太離譜了！之後再有什麼賤招都不意外了」、「dpp的奧步還滿一成不變的嘛」、「繼館長臉書被停權，冥進洞在臉書又在做黑的，不知PTT會不會發生一樣的事？ 白色恐怖進行式」！

(中時電子報)