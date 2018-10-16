國產HYUNDAI ELANTRA Sport 9上市 80萬元有找極具競爭力

2018年10月16日 08:39 中時 陳大任

南陽實業在ELANTRA原本1.6L汽油與柴油車款中，再追加一款1.6L汽油旗艦版，售價69.9萬元。(陳大任攝)

國內房車市場競爭激烈，商品訴求聚焦在安全、舒適，然而操控樂趣往往被擺在後面，甚至無法兼得。南陽實業去年引進ELANTRA Sport，訴求歐系車特有的駕馭快意，但百萬元以上價格實在不夠親民，今年改以國產上市，不但保留原汁原味，還升級影音響系統，入門款售價更壓在80萬元以下，成為同級唯一超過200hp馬力的國產性能房車。

南陽實業表示，ELANTRA Sport配置1.6L渦輪增壓引擎，具204hp/27kgm最大動力，搭配7速DCT雙離合器變速箱，0-100km/h加速為7.7秒，有入門、極速兩款，後者更配備315W，內建中置喇叭、重低音喇叭等8支Infinity揚聲器的豪華配備，先前接單價分別為84.9、92.9萬元，昨公布售價為79.9、87.9萬元。

記者去年11月曾試駕過進口版ELANTRA Sport，當時即留下「飆速型男」的試駕印象；業者昨日選在即將落成的麗寶賽車場舉辦媒體試駕，不但設計繞錐、直線煞車、緊急變道和斜坡彎道等多項關卡，還特意安排顛簸路面體驗，以超過30km/h速度通過障礙條，感覺懸吊系統均能一一吸收，並未將彈跳的不適感傳入車內，靜肅性佳。

麗寶賽道設在半山腰上，擁有多達23個彎道，還有許多有高低落差，這對車身剛性、懸吊貼地性以及是否能隨時提供充裕動力，都是嚴格考驗。令人印象深刻的是直線煞車關卡中，實際煞車的距離比預設還短，予人更高的信賴感，在高速彎道上，方向盤給予明確的回饋，整體而言，讓人覺得驚喜連連。

(中時 )