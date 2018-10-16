韓國瑜40年前青澀舊照出土 網友驚呆：他頭髮真被鋼刷弄壞了

韓國瑜念軍校時舊照遭昔日同窗曝光，引起眾人側目。(擷圖自何炯榮臉書)

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中時電子報
/綜合報導
韓國瑜念軍校時舊照遭昔日同窗曝光，當時他擁有茂密濃髮。(擷圖自何炯榮臉書)

禿頭男人願意公開理髮，韓國瑜恐怕是首開先例！國民黨高雄市長參選人韓國日前開直播，理髮過程吸引5千人次觀看，令外界嘖嘖稱奇。其實凡胖子皆曾瘦過，而每個頭秃的人也曾濃髮茂密過。韓國瑜在念軍校時期的照片，日前被昔日同窗曝光，引起眾人側目，他不僅髮量多且長相英挺，完全不似現在油亮光頭的賣菜郎造型，網友見狀驚呆說，他的頭髮果真是被鋼刷刷壞了。

韓國瑜揶揄自己很有一套，尤其對自己的秃頭不曾嘴軟，他曾透露自身的護髮小秘訣，提到梳頭髮要用木頭梳子，千萬不要用鋼梳，不然頭髮很快會掉光！韓國瑜的「千金難買早知道」幽默逗趣，民眾聽了笑翻。

DailyView報導，這張最近出土的韓國瑜年少照片，是資深記者何炯榮所貼。當時念陸軍官校的韓國瑜身著制服，站在書寫「奮戰」的牌子旁，一副年少青澀貌樣。何炯榮的臉書貼文寫道，「他…18歲就讀中華民國陸軍軍官學校專修學生班40期，退伍前一年發憤苦讀考上東吳大學英國語文學系，畢業後考取國立政治大學東亞研究所並獲法學碩士學位」、「40年前，已預言此生終須一戰！」

何炯榮稱韓國瑜的此生終須一戰，指的是今年年底高雄市長大選，而韓國瑜能否拿下市長大位，翻轉他眼中又老又窮的高雄，11月24日很快就會有答案。

(中時電子報)

文章來源：網路溫度計

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