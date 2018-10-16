高雄》韓國瑜是來行騙的？苦苓分析後...噓聲一片

2018年10月16日 08:04 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜氣勢如虹，外界高度關注他能否贏過選前被認定穩上的民進黨參選人陳其邁。作家苦苓昨撰寫一篇文章，並質疑韓國瑜是來高雄行騙的，引發網友議論，噓聲一片。

韓國瑜批高雄在民進黨長期執政之下，不僅沒長進，反而變得又老又窮，強調當選後要讓經濟起飛，使北漂青年有回故鄉就業的機會。不過韓國瑜有許多政見，包括愛情摩天輪、太平島開發等，都引起不小的話題性。

苦苓在ETtoday專欄撰文，並以老丁和老王兩人對話敘述。對於韓國瑜曾說高雄「又老又窮」，所以要來高雄救經濟，文中的老王質疑，韓國瑜看不見輕軌、遊艇碼頭、高雄展覽館、海洋音樂中心和衛武營嗎？哪一樣不是「新ㄅㄧㄤˋ ㄅㄧㄤˋ」。至於說高雄窮，老王說華邦電子剛來投資三千六百億設廠，比郭台銘投資美國多；凹仔底公園附近也有兩大企業正要蓋大型的商業中心和購物廣場，「這樣算窮嗎？」

至於高雄負債問題，文章中認為，負債是為了建設，並表示哪家健全營運的大公司不向銀行融資的？諷刺韓國瑜連這點道理都不懂，還虧他是當過總經理。此外，韓國瑜提出要在愛河蓋摩天輪、發展觀光醫療、開發南海石油等等，文中的老王說韓睜眼說瞎話，實在太聰明了，「我懷疑他根本就是來高雄行騙的」。

苦苓這番分析引來許多網友議論，有些人轟苦苓「這個很明顯就是把原話加料，然後去攻擊自己加料的部份」、「這篇可以吐槽的地方太多了」、「韓國瑜或許很爛，但是沒有現在的民進黨爛」、「如果一個人在高雄行騙，那在地人應該伸手打他兩巴掌才是，而不是引起共鳴吧」、「有些東西叫做政見叫做創意叫做嘗試看看」、「如果高雄如你說的那麼好，為什麼人口外移那麼嚴重？」。不過也有網友認同苦苓說法，並表示「看到這種流氓氣不改的市長候選人的言論和政策，你若還是支持，我就有點懷疑你的智商了」、「對高雄一點都不了解怎麼可以選市長」。

(中時電子報)