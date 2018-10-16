求職被打槍誤傳爆乳照 老闆：明天妳來上班

新鮮人求職遭拒，誤傳給老闆爆乳照結果被錄用，網友笑稱「套路真深！」。(翻攝爆廢公社)

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中時電子報
/綜合報導

面試闖關失敗，總是讓沒太多職場經驗的社會新鮮人垂頭喪氣。一名剛畢業的年輕人求職遭到老闆拒絕，沒想到遭拒後誤傳一張火辣爆乳美女照給老闆，沒想到老闆立即要她明天來上班。求職結局神展開，網友紛紛笑稱「套路真深！」

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一名網友在《爆廢公社》po出臉書messenger對話截圖，從對話內容可見，一名自稱剛畢業的學生私訊問「老闆您好，請問貴公司還在徵人嗎。我是剛畢業的，很需要工作」，老闆斬釘截鐵拒絕，回覆「不好意思。你剛畢業，恐怕不答應(符合)我們的要求，真不好意思」。

老闆剛委婉地拒絕面試，求職的網友疑似手滑，誤傳一張辣妹僅著內衣展露好身材，露出傲人事業線，性感地對鏡頭吐舌，照片十分養眼。網友傳錯後又急忙解釋「抱歉…發錯了我很抱歉」，未料老闆看到照片完全不尷尬，爽快地說「明天來上班」。

網友紛紛打趣回應，「套路真深」、「剛好秘書打電話來說要辭職，明天妳就來當我的秘書吧」、「身為公司的一員怎麼這麼不小心」、「身為大老闆身邊一定要有一個能幹的秘書」、「 剛好秘書打電話來說要辭職，明天妳就來當我的秘書吧！」。

(中時電子報)

新鮮人求職遭拒，誤傳給老闆爆乳照結果被錄用，網友笑稱「套路真深！」。(翻攝爆廢公社)
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