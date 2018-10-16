周迅無淚神演技戲迷折服 「她」草草下台網錯愕

2018年10月16日 08:25 中時電子報 黃詩淳／綜合報導

皇上最後還留著如懿的斷髮。(圖／翻攝自微博)

海蘭結尾只有草草幾個鏡頭。(圖／翻攝自微博)

《如懿傳》15日播出大結局，周迅以「無淚」精湛演技，訴說這一生為愛付出一切，到頭來卻是蘭因絮果的悲涼(比喻始合終離)，層層堆疊的表演獲得一致好評，而霍建華也不遑多讓，洗刷過去沒表情批評，為逝去的真愛崩潰痛哭到老年的孤寡心境，都讓觀眾看了揪心，不過結尾還是有不夠完美的地方，其他要角下台太過草率，讓劇迷覺得空虛。

周迅和容珮說起真心話，回憶過往剛進宮的青澀到繼位中宮後的爭鬥，和皇上也從相知相惜到不信任，讓她感嘆萬分，最後望向皇上贈與的綠梅，如今已變成枯枝，才安詳離世，眼神、動作都是戲，雖然沒流一滴淚，也讓觀眾看鼻酸，高層次神演技令人折服，周迅本人也在微博評點「我不覺得她是一個悲劇，她很好，她是一個善終」。

而霍建華也演技大爆發，在城牆上為逝去的真愛崩潰痛哭，到結尾剪下自己的白髮和如懿斷髮再次「結髮」，撐起老年乾隆孤寡心境，受到好評，不過仍有部分戲迷認為，後期劇情主要著重在乾隆身上，其他要角穎妃、海蘭、寒香見等都未提及後續，和如懿情同姊妹的海蘭，只有少少幾個鏡頭，連台詞都沒有，容珮殉主也被一語帶過，太過草率結尾讓觀眾覺得失望，，但仍有人力挺，結局層層堆疊的感傷，訴說帝后淒美的一生。

(中時電子報)