獨〉五星飯店拚業績 酒家菜阿舍菜也能吃到飽

2018年10月16日 08:28 工商 姚舜

經過醃、泡、炸、蒸等工序料理的〈南靖雞〉，除有濃稠羹湯提味且燴料豐富，非常下飯。（圖／姚舜）

將整塊蹄膀裝盆、密封、加蓋後再入籠蒸烹的〈封肉〉，是早年台灣人家有喜事時的宴客大菜，如今在君悅〈凱菲屋〉亦可吃到飽。（圖／姚舜

與〈封肉〉搭配的〈海鮮魚翅羹〉所用的「翅」，是素食的「藻翅」。（圖／姚舜）

君悅〈凱菲屋〉的〈魷魚螺肉蒜〉，用了日本進口螺肉、阿根廷乾魷魚、排骨酥、香菇、開陽和蒜苗一起熬煮，湯中並加了白胡椒和紹興酒提香，味道甚好。（圖／姚舜）

〈魷魚螺肉蒜〉的主角一是阿根廷乾魷魚，另一則是如圖中的螺肉，而且還得用日本進口的罐頭螺肉能呈現「古早味」。（圖／姚舜）

〈馬祖老酒蛋麵線〉在醇厚甘香的馬祖老酒「助威」下，香味濃郁、好吃極了。（圖／姚舜）

〈馬祖老酒蛋麵線〉所用麵線，口感爽滑柔軟不糊爛，雪白細麵與躺在碗中與青菜映照很好看。（圖／姚舜）

與糯米腸和滷大腸一起呈盤的〈煎盤粿〉，是雲林北港的庶民小吃，用在來米漿作的米粿煎至兩面金黃後，可以沾不同醬汁入味。（圖／姚舜）

〈煎盤粿〉的沾醬是用白味噌、糖、鹽和蒜泥調製，並且加了糯米粉，所以質地特別濃稠。（圖／姚舜）

用鱸魚取代虱目魚烹調的〈鮮魚五柳枝〉，五柳芡汁酸中帶甜、魚肉外酥內嫩，是很道地的老台菜。（圖／姚舜）

台灣庶民小吃〈蚵仔煎〉，進到了君悅〈凱菲屋〉，用料與形色皆升了級。（圖／姚舜）

君悅酒店〈凱菲屋〉推出〈伴君思鄉悅台味〉台菜美食推廣活動，由多位大廚聯手復刻台菜老味道。（圖／姚舜）

「酒家菜」、「阿舍菜」、還有〈蚵仔煎〉、〈煎盤粿〉等台灣庶民美味小吃，通通All You Can Eat，通通可以吃到飽！為了吸人氣、拚業績，台北君悅酒店人氣Buffet餐廳〈凱菲屋〉自今（16)日起至11月18日止推出「伴君思鄉悅台味」美食，主題唸起來咬文嚼字「耍主青」，說穿了就是「經典台菜吃到飽」，餐廳主廚陳孟豐與廚藝團隊每天會在餐檯上推出近20道老台菜，其中有宴客大菜、亦有常民小吃，最大特色就是：吃到飽！

此外，針對「夜食族」，君悅酒店〈凱菲屋〉亦創市場先例，自即日起每週五、六晚餐時段特別加開「第二輪」，凡是晚上8點半至10點到餐廳用餐的客人，可以享有七折優惠。另外加入台北君悅酒店LINE好友，也將不定期獲得好友優惠或特別好禮。

老台菜、尤其是「酒家菜」或「阿舍菜」，多是用料博雜、做工繁複的手工菜、功夫菜，要放到五星飯店自助餐廳讓客人自由取食吃到飽，其實有點難度。所以陳孟豐和廚藝團隊成員花了不少思規畫菜單，既要能「復刻經典」，還要兼顧「方便補菜」，前後準備了個把個月，終究趕上光輝10月能順利上桌，除了在地食饕可以飽食台灣好味道，歸鄉遊子僑胞亦透過道道菜餚一解思鄉情懷。

〈魷魚螺肉蒜〉與〈五柳枝〉，是許多食饕耳熟能詳的老台菜，過去不少飯店餐廳辦台菜食節，菜單上亦多會有這兩道菜。如今來到了君悅〈凱菲屋〉，不僅食材升了級、廚師做來亦不含糊，吃得出用心。〈魷魚螺肉蒜〉中滿滿的魷魚和螺肉，口感彈Q，用螺肉罐頭中湯汁與蒜苗和爆香過的開陽和香菇一起熬煮的湯頭，鹹香甘甜，在一點紹興酒和大量白胡椒助陣下，湯味亦更加迷人。

至於用新鮮鱸魚取代虱目魚作出的〈鮮鱸五柳枝〉，魚肉皮酥肉嫩、五柳芡汁酸中帶甜，重現台灣古早宴客大菜應有的澎湃。

〈南靖雞〉體現了台灣先民「物盡其用」的生活智慧。這道菜是福建移民帶到台灣的菜餚，早年酬神謝天拜拜時必會殺雞作為祭品，但因生活條件拮据，所以殺雞後先醃過就端上供桌祭拜。俟拜完了天、謝過了神，再將雞「回收」再經過泡、炸、蒸等工序烹調，最後再淋上燴料羹湯成菜，成為餐桌上的佳餚。

〈封肉〉是早年台灣人家中有喜事分享喜悅的辦桌宴客菜，視主人「經濟能力」，這菜還分「大封」與「小封」。君悅酒店可是「五星級大飯店」，〈凱菲屋〉要出這道菜，自然是「大封」上陣才顯澎湃。

所謂「大封肉」，是將整塊帶皮五花肉裝盆、密封、加蓋，入籠蒸熟成菜。〈凱菲屋〉的廚師則是先將整塊大蹄膀入鍋油炸定型後，連同醬油、冰糖、桂皮、八角、甘草，以及炸過的蒜頭、薑和青蔥一同滷製三小時，撈起後與海鮮魚翅羹（為順應動物保育的潮流，已將魚翅改為素食的藻翅）一併盛盤。這封肉皮Q脂腴，入口即化，羹湯湯味鮮濃、口感醇厚。

君悅〈凱菲屋〉這回復刻台菜古早味，餐檯上的〈馬祖老酒蛋麵線〉和主廚兒時家鄉味〈煎盤粿〉，非常值得推薦一試。這兩道菜皆是常民小食，所以過去很難被列入五星飯店餐廳的菜單，如今〈凱菲屋〉將它們拉上了餐檯並讓人吃到飽，食饕吃貨、非食不可。

由肉絲、麵線和荷包蛋共構的〈馬祖老酒蛋麵線〉，食材用料說來平凡無奇，但用麻油香煎的荷包蛋，以及加了馬祖老酒的那碗湯，油香與酒香交織，幻化出誘人味道、讓人難忘。而〈煎盤粿〉是主廚陳孟豐老家雲林北港特色小吃，用在來米漿製成的米粿，切成適口大小後兩面香煎至金黃酥香，再配上了同樣將表面煎至金黃的〈糯米腸〉，以及軟嫩但又不失嚼勁的〈滷大腸〉呈盤，吃食時可以淋上用白味增、糖、鹽、蒜泥與糯米粉調製而成的「米醬」，在雲林北港是昔日非常傳統的早餐，如今進五星飯店Buffet餐廳餐檯，教人食指大動。

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