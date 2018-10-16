微軟共同創辦人保羅艾倫癌逝 享壽65歲

2018年10月16日 08:27 中時電子報 吳映璠

微軟公司（Microsoft Corp）共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen）今天過世，享壽65歲。

It is with deep sadness that we announce the death of @PaulGAllen, our founder and noted technologist, philanthropist, community builder, conservationist, musician and supporter of the arts. All of us who worked with Paul feel an inexpressible loss today. https://t.co/OMLZ7ivvSD pic.twitter.com/Bfa8kK6Q8e — Vulcan Inc. (@VulcanInc) 2018年10月15日

投資公司Vulcan Inc今天在官網上宣布保羅艾倫逝世消息，Vulcan Inc是保羅艾倫的投資公司。

Vulcan在聲明中表示：「我們相當遺憾地宣布，我們的創辦人保羅艾倫過世。保羅艾倫是微軟共同創辦人，同時也是知名科技人才、慈善家、社區建築家、環保主義者、音樂家和藝術支持者。保羅艾倫於2018年10月15日星期一因非何杰金氏淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma）併發症於西雅圖過世，享壽65歲。」

保羅艾倫的妹妹茱蒂．艾倫（Jody Allen）在聲明中表示：「我的哥哥是個在各方面都非常傑出的人，作為一個科技人及慈善家，他是一個非常有愛的兄長及舅舅，同時也是一個非常棒的朋友。」

「保羅艾倫的家人及朋友相當幸運能夠有他的幽默風趣、溫暖、慷慨大方、關懷相伴，儘管他總是行程滿檔，卻總能分出時間陪伴家人與朋友。在這個沉痛的時刻，我們非常感謝保羅艾倫每天給予我們的關懷與照顧。」

Vulcan執行長西爾夫（Bill Hilf）在聲明中表示：「所有曾有幸和保羅艾倫共事的朋友們，今天的失落感難以言喻。保羅艾倫才華洋溢、聰明機智，同時充滿熱情，試圖解決世界上最困難的問題。他深信創新思考加上採用新方法能夠對那些難題產生深遠的影響。」

「一直以來他致力於創造更好的世界，總是窮盡時間及資源去達成目標，全球超過上百萬人都為他的慷慨與堅持折服。」

「保羅艾倫的一生充滿變化與熱忱，反映了他在科技、音樂、藝術、生命科學、AI人工智慧、環保等不同領域的興趣，同時他也深信經驗分享能夠改善個人生活以及社區的力量。」

(中時電子報)