傳統融合創新舞劇「悟空」12月1日台中登場

新舞劇「悟空」將於12月1日在台中首演，劇中演員、主辦單位與服裝設計單位人員合影。(林欣儀攝)

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林欣儀
新舞劇「悟空」融合傳統與創新，演員戲服更突破早期模式，結合新穎造型。(林欣儀攝)

融合傳統、現代與創新思維，由前太陽劇團首席舞者張逸軍領軍的大型舞劇「悟空」，將於12月1日在台中圓滿戶外劇場登場，這場由雙橡園開發主辦的藝文活動，結合馬戲、鼓舞與新穎的服裝設計，將帶領民眾進入360度沉浸式演出，並首度對外售票，盼拋磚引玉、讓更多人參與藝文活動。

飾演孫悟空的張逸軍與牛魔王、東海龍王演員穿上特製戲服，在記者會現場走秀，配合炫目的燈光，現場宛如進入集結現代、傳統元素的幻境中。張逸軍說，「悟空」結合當代馬戲演出與傳統鼓舞、流行街舞等元素，讓鼓舞舞者及街舞舞者都要相互學習，融入不同元素。

張逸軍表示，「悟空」改編自經典名著《西遊記》，內容主要演出東海龍宮、火焰山的橋段，在短短70分鐘演出中，可以看到前所未見的火舞、高空特技與擊鼓等多種演出，讓觀眾可以享有聽覺、視覺、嗅覺等5感的體驗，劇中更呈現許多水中的自在、火中的熱情等元素，值得品味。

雙橡園開發總經理魏櫂良指出，雙橡園以建築、藝術與提供更好優質生活為主要方向，近幾年投入藝文活動推廣，去年邀演的「十面埋伏」呈現圓滿戶外劇場360度表演，好評不斷，今年再度邀張逸軍領軍演出新舞劇，並首度開放售票，盼藉此達到拋磚引玉目的，吸引更多人參與藝文、支持優質表演團體。

(中時 )

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