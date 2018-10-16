為何台灣有球員尊重規則 卻不尊重國歌？

2018年10月16日 08:29 中時電子報 盧品青

號稱台版甲子園的第6屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽上周開幕，197支參賽球隊出席。唱國歌時仍有一些球員動來動去，中華棒協理事長辜仲諒看了不禁發火，「國歌都不好好唱，還有什麼資格打球。」

辜仲諒特別在致詞時責備亂動的球員：「你們將來到國外打球也是這樣嗎？」如果今天換成台灣球隊在海外摘冠，國外球員在頒獎台下打打鬧鬧，大家做何感想？

禮儀是最基本的尊重，不是矯揉造作，也不全是「封建遺毒」，更不是「放在心裡尊重」就可以。難道外國元首或使節來訪，總統穿內衣拖鞋去迎接？在那種場合，「失禮」的行為本身就視同一種侮辱。一般人在長輩面前收斂舉止，不僅是尊重對方，也是一種自重。既然出席國歌演奏，就得在那幾十秒表現出該有的禮節。

對於棒球員來說，投手在投手丘亂動，可能就會吃投手犯規，跑者離壘線3呎就會被判出局。球員不敢違反規則，因為他們怕輸球，反觀唱國歌時講手機、聊天、晃來晃去，我高興就好，反正也不會有什麼後果，恐怕這才是少數球員不把國歌當一回事的原因。

美國NFL近年爆發球員單膝跪地的國旗陳抗事件，但他們是為警察暴力與黑人民權發聲，球員的表情是凝重的，心情是沉痛的，跟講手機、聊天的脫序行為豈能相提並論。況且正是因為美國人尊重國歌，此事才會引來軒然大波。

《聯合報》對此發表社評，指出這是球隊教育沒有做到位的結果。確實如此，但若有一天台灣也出現類似的國旗陳抗行為，學校與教練有應對的方法嗎？

其實隨著社會風氣改變，道德教育的作用不如往昔了，現今一個網路名人或是同儕串聯的影響力，遠非父母師長的八股訓話可比。「愛國教育」這類的東西效果有限，不如直接讓球員明白，每個人都有權利表達自己的意見，但是不守規矩也必須承受該有的後果。

NFL首位發起陳抗的凱普尼克(Colin Kaepernick)至今無球可打，沒有球隊肯收他，對抗體制是要付出代價的，所以才顯得這些人格外勇敢。其他有樣學樣的球員也被聯盟祭出罰款，跪一次就罰一次，畢竟他們不是學生了，而是有領薪水的職業球員。

美國人普遍比較愛國，他們都還被迫走到這一步，對於內部矛盾難解、自由放蕩的台灣，恐怕不是單方面加強教育和道德勸說就能扭轉的。

(中時電子報)