台中花博鄉親日！中市府邀后里人、外埔人搶先看！

2018年10月16日 08:42 中時 盧金足

花博外埔園區「花樣舞春風 蝶影躍森悠」公共藝術。（圖／台中市府提供）

身兼導演及剪紙藝術家的楊士毅「阿貴」，將精研多年的剪紙藝術創作運用在2018台中世界花卉博覽會，以「人與自然在一起的幸福時光」為主題，在后里園區花舞館戶外打造全台最長240公尺、薄度僅0.2公分的鐵雕剪紙藝術。（盧金足攝）

外埔園區「樂農館」以稻米、水果、蕈菇、茶葉4種台灣重要作物為主展區。（盧金足攝）

2018台中世界花卉博覽會即將在11月3日盛大開幕。（盧金足攝）

台中世界花卉博覽會占地最大的后里園區，打造一座讓人身心靈放鬆的森林花園。（盧金足攝）

10月27、28日后里、外埔鄉親日活動當天，民眾憑專屬的邀請票券即可入園參觀。（盧金足攝）

2018台中世界花卉博覽會即將在11月3日盛大開幕，為使后里、外埔兩收費園區所在地的居民能夠提前參觀，台中市政府10月27、28日將分別舉辦后里、外埔的「鄉親日」活動，「我是后里人」和「我是外埔人」兩款專屬邀請票券，當天市府將照花博開幕規模進行壓力測試，盼讓各項設施與服務於花博開幕前整備就緒。

台中世界花卉博覽會11月3日開幕，台中市10月27、28日分別舉辦后里、外埔鄉親日活動，市府同步實施壓力測試，分別邀請設籍在后里、外埔的市民提前參觀花博園區，10月27日為后里鄉親日，10月28日則為外埔鄉親日。

台中市府表示，專屬邀請票券將於本週末起陸續透過里鄰長及里幹事發送，最晚於26日前送達鄉親家中，如果因故沒有拿到票券，也可以直接與里鄰長及里幹事聯繫。

10月27、28日后里、外埔鄉親日活動當天，民眾憑專屬的邀請票券即可入園參觀，開放時間為上午10時至下午4時，現場不接受其他方式入場。

市府表示，由於設籍於后里、外埔民眾分別約有5萬4000人、3萬2000人，預計兩天鄉親日活動將有大批人潮前往花博后里、外埔園區參觀，市府會比照11月3日花博開幕營運後的正式規格，測試兩園區開園後的遊客動線、交通管制、人員服務、各區容留人數、排隊停等時間、營運管理單位人力調度、無障礙空間等各項設施與壓力測試，期盼讓長達6個月的花博展期確保最優質服務品質。

活動當日園區周邊將啟動交通管制，市府也提醒，后里民眾可於10月27日后里鄉親日期間，可將汽機車停至友達光電停車場，再步行前往花博后里森林、馬場園區參觀。

外埔民眾請於10月28日外埔鄉親日時，先停車到甲后路、四月路口的三崁頂停車場，將有接駁車接送外埔園區，並請鄉親們配合路口員警及志工人員指揮，順利前往園區參觀。

(中時 )