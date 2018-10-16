13歲少女砍頭分屍閨密 只因同學說…

中國大陸一名少女因忌妒閨密長的比她漂亮，竟將人殺害分屍。（非案發當事人示意圖/達志影像）

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中時電子報

中國大陸廣西南丹一名13歲覃姓少女，因為忌妒同班周姓閨蜜人緣好，長得又比她漂亮，竟將人約到家中殺害分屍。

陸媒報導，覃姓少女和周姓少女就讀南丹縣里湖瑤族鄉仁廣小學，不僅是同班同學，還是住在同條街上、兩家相距不到200公尺的鄰居，放學後經常在一起玩耍，在家人及鄰居眼中情同姊妹。

不過，周姓少女長相較為漂亮，許多男女生都喜歡找她玩耍，反觀覃姓少女，常被同學調侃長得胖，無論外貌、人緣或成績，都比不上周女，因而種下忌妒的種子。

2012年4月10日周末，覃女邀周女到家中玩耍，趁對方玩手機時，從後持木凳把人砸暈洩憤，因擔心周女醒來會告訴爸媽和老師，竟拿家中的菜刀、啤酒瓶、割紙刀及剪刀等凶器猛刺，還將閨蜜頭顱、手臂砍斷，裝進塑膠袋內清理現場，意圖毀屍滅跡。

事件曝光後，覃姓少女向警方坦承，因為心生忌妒，痛下殺手。廣西公安機關調查後，雖認定覃女故意殺人，但由於她作案時年僅13歲，未達刑事責任年齡（14歲），因此無法追究其刑事責任，只能裁定收容教養3年。

周姓少女父母案發後向法院提起訴訟，請求各項經濟損失40多萬元人民幣（約新台幣180萬），廣西河池市中級人民法院審理後，宣判覃女父母雖已賠償原告1萬元（約新台幣4.4萬元），但仍須賠償原告共9.8萬元（約新台幣43.6萬元）。周女父母不服上訴，日前法院終審判決，覃女父母需賠償10.8萬人民幣，全案定讞。

(中時電子報)

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