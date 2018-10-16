騙妳千遍不厭倦 又見老外男友越洋調頭寸

2018年10月16日 09:17 中時 盧金足

台中市一名26歲何姓女子，在網路上認識1名自稱聯合國官員的男子，才認識1周即以「貨物遭土耳其海關查扣，亟需繳納通關費美金5000元疏通方能放行」，心急的何女前往銀行匯款，機警行員關懷提問，也通知員警前來處理，警方深入了解發現，洋男友編織未來願景，讓女子不疑有他而匯款，甚至告訴警方「若被騙就當做買個經驗」，幸在行員及警方等人苦口婆心勸說下，終讓女子打消匯款念頭。

台中市政府警察局第六分局永福所警員李思龍、張淑萍接獲銀行通報，有名妙齡女子正欲匯款給網路認識不久的洋男友，行員一方面關懷提問，一方面通知員警前來處理。

「我和外國男朋友是以交往為前提！」何姓女子在網路認識的「洋男友」素未謀面，只在網路認識就被騙得團團轉。

才認識幾天，誆稱在聯合國擔任官員的洋男友，便告知何女因貨物遭土耳其海關查扣，亟需繳納1筆通關費美金5000元，何女為愛沖昏頭，馬上奔赴銀行匯款，兩人以社群軟體臉書持續交談。

警方調查發現，洋男友見何女第1次匯款對匯款流程生疏，還教導她若遇到行員安全提問，可主張人民有自主匯款權利，可以不予理會。

何女依洋男友的方法意圖讓金錢順利匯出，情急之下還向警方表示，「如果被騙錢，就當做買個經驗」，令員警感到無奈，最後在行員及員警不厭其煩勸說下，終於讓何女打消匯款念頭。

警方呼籲，網路交友詐騙手法已行之有年，若是單純交友並不需要匯款借錢，許多民眾因為一時不察遭騙，若遇到詐騙案件應冷靜查證，並撥打110或反詐騙專線165查證，才能杜絕遭詐騙情事發生。

(中時 )