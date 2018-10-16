台北》器官案傷選情 黃暐瀚估民進黨北市議員席次慘跌

2018年10月16日 09:18 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市選情最新民調出爐，除了柯文哲以37.5％的支持度遙遙領先外，還有一個令人注目的焦點為，台北市民對民進黨喜好度只剩18.3％，而國民黨竟高達35.3％。由於此次民調是在活摘器官案之後進行，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，此案根本害死民進黨台北市議員選情，而資深媒體人黃暐瀚更預估，民進黨在台北市議員的席次將跌至20席左右，可謂大傷！

黃暐瀚於政論節目《年代向錢看》中表示，2014年民進黨在台北市的議員席次為27席，國民黨為28席次，而且民進黨的票還比國民黨多一些，另外還有台聯的陳建銘和親民黨2席及新黨2席。

但這次情況會非常不一樣。首先是中央執政有包袱，其次台聯的陳建銘和時代力量有五人出來競選，會瓜分民進黨的選票。再看這次《美麗島電子報》民調做出來台北市民對政黨的好感度，民進黨18.3%，國民黨35.3％。對民進黨的好感度怎會低成這樣？當然，可能有部分支持民進黨的隱性選民不願表態，但是不論是何種原因，這將直接影響民進黨在台北市的議員席次。

黃暐瀚估計，這次民進黨在台北市議員的席次將會在20席左右上下。在台北市的每一區，除中正萬華區較綠外，其他區應該都會掉一席，甚至有些區可能不止一席，民進黨這次在台北市的市議員席次應該就是20席上下，這對民進黨來說是非常傷的。

(中時電子報)