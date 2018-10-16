高雄北漂族多又怪國民黨頭上！蔡英文慘遭11字砲轟

2018年10月16日 09:22 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統14日晚間南下高雄為市長候選人陳其邁造勢，對於北漂青年多的現象，蔡總統痛批前政府重北輕南，造成區域發展失衡。對此，前國民黨立委孫大千怒轟「沒有見過這麼不要臉的」。孫表示，明明是民進黨對不起高雄市民的託付，竟把責任牽拖給國民黨，直言「把高雄市民都當成傻瓜嗎？」

蔡總統14日時表示，20多年前高雄市都是國民黨執政，當時自來水不能喝、愛河是臭水溝是民進黨解決這些問題。對於北漂青年多，蔡總統開炮，「不就是前政府重北輕南造成區域發展失衡的結果？」她說這些才導致年輕人上台北找工作。

對此，孫大千在臉書表示，見過許多不要臉的，但是沒有見過這麼不要臉的。他提及，國民黨在高雄市執政已經是二十年前的事了，現在的「北漂青年」當時恐怕才剛剛出生。「身為國家元首，這樣子公然扯謊，時空錯亂，難道不覺得丟盡了臉嗎？」此外，對於蔡總統認為民進黨解決國民黨當年留下的一堆問題，「把高雄從工業城市變成國際港灣城市」。孫質疑，那為何高雄的年輕世代現在還要離鄉背景，北上工作？豈不是自相矛盾？

對於蔡總統把北漂青年問題完全推給是國民黨政府重北輕南，造成區域發展失衡的結果。「但是，請問一下，高雄市過去的二十年中，不是都由民進黨執政嗎？民進黨又做了什麼呢？」孫大千認為，高雄市民給了民進黨二十年的時間，結果得到了什麼呢？只留下了一個「又老又窮」的高雄。「年輕人留在高雄只能做工，想要從事其他行業只好上台北，「拖延高雄發展的人」不就是你們民進黨嗎？」

孫大千直言，明明是民進黨對不起高雄市民的託付，蔡英文總統不但毫無愧疚之意，竟然還敢厚顏無恥的把責任牽拖到國民黨的身上，這是把高雄市民都當成傻瓜嗎？他更諷刺表示，蔡英文總統下一次乾脆賴給鄭成功算了。

(中時電子報)