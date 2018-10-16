甜美OL臉書「有分身」 揪出工程師變態行徑…嚇傻了

愛慕女同事，工程師替她辦「分身帳號」。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

北部地區一名劉姓工程師追求甜美女同事小藍(化名)不成，尋找管道抒發愛慕之情，竟在臉書替小藍開分身帳號，還在該帳號上傳偷拍小藍的照片，小藍得知臉書有「分身」崩潰提告。高等法院依偽造文書罪判劉男4月徒刑，緩刑2年。

據判決書，擔任設備維修公司工程師的劉姓男子，2016年開始追求外型甜美的女同事小藍，小藍卻不為所動，拒絕劉男的示愛。但劉男並未因此放棄對小藍的愛慕之情，利用開會、發料機會，偷偷拍下心上人側影。

劉男行徑越來越痴狂，2016年5月在桃園某網咖冒用小藍個資辦臉書帳號，不僅大頭貼照張貼小藍照片，更鉅細靡遺地在個人資訊輸入對方公司、學歷、居住地。小藍直到另名同事發現異狀，才知曉劉男的變態行徑，頓時覺得毛骨悚然，立即報警提出告訴。

劉男一概否認偷拍及申請女同事分身帳號，但小藍及其他同事指證歷歷，指稱劉先前偷拍小藍照片，還私訊被害人誇讚「外型甜美」，儘管劉男辯稱臉書照片是上網Google搜尋來的，不過新北地院法官根據拍攝角度，認定照片明顯是劉男拍攝，不採信他的辯詞。

另外臉書所傳的照片，跟劉男偷拍小藍照片如出一轍，高等法院認定劉男明顯是小藍分身帳號持有人，劉男擅用小藍名義創立帳號，明顯觸犯「偽造私文書罪」，因此駁回上訴，維持原判4月徒刑。事發後劉男已關閉該帳號，小藍也撤銷告訴，高院諭知劉男緩刑2年

(中時電子報)

騙妳千遍不厭倦 又見老外男友越… 狂喝2年豆漿咪咪激升到D罩杯 但…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。