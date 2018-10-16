甜美OL臉書「有分身」 揪出工程師變態行徑…嚇傻了

2018年10月16日 09:21 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

北部地區一名劉姓工程師追求甜美女同事小藍(化名)不成，尋找管道抒發愛慕之情，竟在臉書替小藍開分身帳號，還在該帳號上傳偷拍小藍的照片，小藍得知臉書有「分身」崩潰提告。高等法院依偽造文書罪判劉男4月徒刑，緩刑2年。

據判決書，擔任設備維修公司工程師的劉姓男子，2016年開始追求外型甜美的女同事小藍，小藍卻不為所動，拒絕劉男的示愛。但劉男並未因此放棄對小藍的愛慕之情，利用開會、發料機會，偷偷拍下心上人側影。

劉男行徑越來越痴狂，2016年5月在桃園某網咖冒用小藍個資辦臉書帳號，不僅大頭貼照張貼小藍照片，更鉅細靡遺地在個人資訊輸入對方公司、學歷、居住地。小藍直到另名同事發現異狀，才知曉劉男的變態行徑，頓時覺得毛骨悚然，立即報警提出告訴。

劉男一概否認偷拍及申請女同事分身帳號，但小藍及其他同事指證歷歷，指稱劉先前偷拍小藍照片，還私訊被害人誇讚「外型甜美」，儘管劉男辯稱臉書照片是上網Google搜尋來的，不過新北地院法官根據拍攝角度，認定照片明顯是劉男拍攝，不採信他的辯詞。

另外臉書所傳的照片，跟劉男偷拍小藍照片如出一轍，高等法院認定劉男明顯是小藍分身帳號持有人，劉男擅用小藍名義創立帳號，明顯觸犯「偽造私文書罪」，因此駁回上訴，維持原判4月徒刑。事發後劉男已關閉該帳號，小藍也撤銷告訴，高院諭知劉男緩刑2年

(中時電子報)