獨家》三星中餐廳君品頤宮攜手桂冠 冷凍逸品今上 架

2018年10月16日 10:10 工商 姚舜

米其林三星餐廳〈頤宮〉大廚陳偉強，以會爆漿的〈黃金流沙湯圓〉結合〈放火菠蘿油〉，設計出會爆漿流沙的迷你三明治。(圖／姚舜)

「主廚秘製麻辣湯底」可以煮麻辣鍋，也可以當醬汁為菜餚提味或直接炒菜。(圖／姚舜)

頤宮與桂冠合作開發的三款聯名冷凍逸品，今日全面上架開賣。(圖／姚舜)

為讓食饕吃貨在家也能嘗到米其林星光美味，在史上第一本〈台北米其林指南〉中唯一得到三星的君品酒店鄉〈頤宮〉中餐廳，攜手知名食品公司桂冠實業推出三款「聯名」合作的「冷凍逸品」：「傳統汕頭魚餃」、「黃金流沙湯」圓，以及「主廚秘製麻辣湯底」，並於今(16)日在全聯、家樂福與統一超商等主要通路全面上架開賣。

君品頤宮與桂冠合作推出的冷凍逸品，是米其林指南發行台北版後，食品公司與摘星餐廳合作推出聯名商品的第一個案例，也是雲朗觀光首次跨足食品零售市場。君品酒店與桂冠食品將於今（16)天中午舉辦記者會說明雙方合作過程，同時米其林三星〈頤宮〉餐廳主廚陳偉強亦將在現場示範三款「冷凍逸品」的多元應用料理方式。

三款聯合商品中的「傳統汕頭魚餃」，是潮洲汕頭傳統風味美食，為求正統道地，主廚與研發團隊親赴發源地廣東汕頭尋根、溯源並取經，承襲正統汕頭魚冊概念開發，採上等魚漿、芹菜、辣椒、馬蹄等新鮮原料，口感彈牙，鮮美清香。

「黃金流沙湯圓」則是將港點常用奶黃餡注入湯圓中，嚴選濁水溪純正圓糯米，遵循傳統古法工藝製成Q彈的湯圓皮，流沙內餡是用鹹蛋黃與奶油精準掌握比例製作，鹹蛋黃香氣完美交融，入口爆漿宛如流沙。

「主廚秘製麻辣湯底」則是採傳統廣式麻辣湯製法，將湯頭濃縮成醬，微辣鮮香，可煮火鍋或當沾醬料理皆美味。

去觀光飯店跨足食品零售市場，多是尋找中央工廠委外代工生產，君品酒店此次與桂冠合作是強調雙方聯名與共同研發。雲朗觀光餐飲總經理丁原偉表示，委外代工生產餐飲食品，「結果往往不符合預期，惟礙於技術門檻又不得不被迫接受」，而君品酒店選擇以「跨界聯名」策略合作，是建立彼此尊重對方技術與Know How的前提下完成。

(工商 )