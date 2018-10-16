高雄》大量外國殭屍帳號按讚攻擊 陳其邁：已提供FB備查

2018年10月16日 09:35 中時電子報 邱文秀

陳其邁昨日臉書粉絲頁刊出一篇文《讓高雄市民，看見大海》，網友發現兩千多個讚中，有大量的按讚帳號是外國人。一位網友留言表示，直播影片好多外國帳號按讚喔!(陳其邁臉書)

陳其邁昨日臉書粉絲頁刊出一篇文《讓高雄市民，看見大海》，網友發現兩千多個讚中，有大量的按讚帳號是外國人。(陳其邁臉書)

陳其邁昨日臉書粉絲頁刊出一篇文《讓高雄市民，看見大海》，網友發現兩千多個讚中，有大量的按讚帳號是外國人。(陳其邁臉書)

民進黨高雄市長參選人陳其邁昨日臉書粉絲頁刊出一篇文《讓高雄市民，看見大海》，網友發現兩千多個讚中，有大量的按讚帳號是外國人。陳其邁小編臉書回應，粉專備殭屍帳號攻擊。消息傳出後PTT網友熱烈討論，陳其邁今也於臉書表示，之前就發生過一樣的事件，當時已經將所有外國帳號提供FB備查，不樂見惡意帳號的攻擊，也會持續追查發生原因。

陳其邁昨日臉書粉絲頁刊出一篇文《讓高雄市民，看見大海》，網友發現兩千多個讚中，有大量的按讚帳號是外國人。一位網友留言表示，直播影片好多外國帳號按讚喔!陳其邁小編回覆留言「您好，我們粉專被殭屍帳號攻擊喔!並非我們所為，先前也有一波。現正查明原因中。」

消息傳出後，陳其邁臉書被殭屍帳號攻擊在PTT被熱烈討論。陳其邁粉絲頁深夜又發文表示「謝謝網友們反映粉專貼文有很多外國粉絲按讚的情形。之前已經在9/19發生此狀況，當時已經將所有外國帳號提供facebook備查。我們不樂見惡意帳號的攻擊，也會持續追查發生原因。」

(中時電子報)