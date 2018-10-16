聖誼專案結束返台 陳建仁：梵蒂岡讚譽台灣是教廷重要夥伴

副總統陳建仁結束梵蒂岡訪問行程在16日清晨返抵國門。（陳麒全攝）

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副總統陳建仁結束梵蒂岡訪問行程在16日清晨返抵國門。（陳麒全攝）
陳建仁在機場發表談話表示，此行除了邀請教宗方濟各來台訪問，也獲得善意回應，梵蒂岡也讚譽「台灣是教廷重要的人道救援的慈善夥伴」。（陳麒全攝）
陳建仁在機場發表談話表示，此行除了邀請教宗方濟各來台訪問，也獲得善意回應，梵蒂岡也讚譽「台灣是教廷重要的人道救援的慈善夥伴」。（陳麒全攝）

副總統陳建仁結束梵蒂岡訪問行程在16日清晨返抵國門，他在機場發表談話表示，此行除了邀請教宗方濟各來台訪問，也獲得善意回應，梵蒂岡也讚譽「台灣是教廷重要的人道救援的慈善夥伴」。

副總統陳建仁結束了11日至16日率團訪問梵蒂岡的「聖誼專案」行程，在16日清晨搭機返抵國門，陳建仁在桃園國際機場發表談話表示，這次的「聖誼之旅」順利圓滿成功，先教宗保祿六世等7位聖人的封聖大典共有10萬多人參與，還有來自德國、義大利、薩爾瓦多、宏都拉斯等上百個朝聖團體及國家特使參加封聖大典，場面盛大。

陳建仁表示，在封聖大典前，他以特使團團長的身分，向教宗方濟各當面轉達蔡英文總統跟台灣人民、政府以及天主教教友的祝賀和問候，並邀請教宗能擇期來訪，降福台灣人民，獲得了教宗善意、親切的回應。

他說，在封聖大典的期間，除了與10個國家的特使團彼此問候、寒暄、晤談，更與教廷多位高階神職人員會晤，討論台梵兩國近年來共同推動的人道慈善救援、文化交流、跨宗教對談等合作計劃。他們都肯定台灣的貢獻和努力，強調雙方合作關係緊密，並讚譽「台灣是教廷重要的人道救援的慈善夥伴」。並且也舉行了「為台灣與世界和祈福彌撒」，希望天主能夠保佑台灣人民還有世界和平以及全球的永續發展。

陳建仁指出，在這一次的聖誼之旅行程當中，很高興能夠跟在梵蒂岡、義大利的我國的神父、修士、修女們，以及旅居義大利的僑胞和台商會晤，代表政府感謝他們在海外奮力的打拚、為國爭光表達最高的敬意和謝意，希望他們在海外能夠繼續的支持台灣，讓台灣在世界八方、讓全世界看得到台灣。

最後，陳建仁也感謝教廷駐台大使館、外交部還有駐外單位同仁的努力與辛勞，中華民國將基於和平、民主、自由、人權等普世價值，繼續作為教廷和世界各國，在推動宗教自由與世界和平不可或缺的夥伴。

(中時 )

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