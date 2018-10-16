國際郵包走私大麻軟糖 檢警調截市值4000萬元大麻花

專案小組查獲來自加拿大國際郵包，透過空運走私大麻花，總重超過13公斤，黑市市值超過4000萬元。（王文吉翻攝）

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國際販毒集團以爆米花包裝袋分裝大麻花，檢警調在台中霧峰、南投某飯店共查獲24包。（王文吉翻攝）
關務署臺北關攔來自加拿大的國際郵包，查獲大麻軟糖2包及內含大麻油的電子菸霧化器濾嘴2支。（王文吉翻攝）
專案小組在林姓主嫌住處起獲已裝上大麻油霧化器濾嘴的電子菸1枝及含大麻軟糖2包。（王文吉翻攝）
專案小組查獲來自加拿大國際郵包，透過空運走私大麻花，總重超過13公斤，黑市市值超過4000萬元。（王文吉翻攝）

加拿大大麻即將於17日合法化，各類新型態毒品應運而生，檢警調日前攔截來自加拿大的國際郵包，查獲大麻軟糖及含有大麻油的電子菸霧化器濾嘴。經循線追查，又在台中霧峰、南投某飯店截獲4箱國際快遞，起出24包大麻花共，總重超過13公斤，黑市市值破4000萬元，專案小組正積極清查販毒網絡，擴大偵辦中。

財政部關務署台北關上月攔截寄自加拿大國際郵包，查獲國內首見內裝含THC大麻成分的軟糖2包及內含大麻油的電子菸霧化器濾嘴2支，疑為利用國際郵包作為走私毒品入境管道。

檢警調組成專案小組，清查收件人身分及交往網絡後，本月9日在台中市霧峰區逮捕36歲林男到案，另起獲已裝上大麻油霧化器濾嘴的電子菸1枝及含大麻軟糖2包，林嫌到案後對毒品來源避重就輕，經檢方複訊後聲押禁見獲准。

專案小組過濾林嫌交往及聯絡對象，11日持拘票前往台南機場，逮捕自自澎湖返台的共犯林男到案，並在霧峰區住處取出分裝大麻花之茶葉袋、封口機等證物。

41歲林男坦承與主嫌共謀自加拿大以國際快遞走私大麻花至台灣，再改換包裝販售，而自加拿大進口的大麻軟糖及電子菸霧化器濾嘴，是為了測試國內市場接受度。

經專案小組深入追查後發現，該國際販毒集團為規避警方查緝，先選定國內飯店，再告知加拿大貨主並約定毒品快遞的寄送日期，於快遞預定寄達日入住該飯店或商務旅館，利用櫃檯人員代收包裹方式走私大麻花毒品入境。

專案小組依據林姓共犯供述，本月12日在台中市霧峰區、南投市某大飯店截獲4大箱國際快遞，起出以爆米花包裝袋分裝的大麻花共24包，總重13公斤176公克。

檢警指出，本案所查扣的大麻花是由大麻植栽頂端的嫩葉和花子所製成，所含之的THC 四氫大麻酚濃度較大麻葉含量高出4倍以上，號稱「貴族毒品」，每公克黑市價格超過3000元，以本次查獲超過13公斤，市值超過4000萬元以上，如流入市面對國人影響難甚鉅。

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(中時 )

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