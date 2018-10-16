北中南東最美大學排行出爐！第四名夢幻如歐洲校園

2018年10月16日 10:31 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為台大椰林大道。(擷圖自台灣大學官網)

圖為嘉義大學。(擷圖自嘉義大學官網)

圖為東海大學。(擷圖自東海大學官網)

台灣約有171個大專院校，在北中南東數以百計的大學校園中，哪所學校景色最獲美評，相信人言人殊，各異其趣，不過，若從網路打卡人氣度來看，或有一定公允評價。來看看自己心中的大學是否也榜上有名，或是你錯過了哪些超美校園？

網路溫度計報導，從4/18-10/14近半年期間，《KEYPO大數據關鍵引擎》蒐集網友討論數據，製作百大口碑美麗校園排行榜，從北中南東各選一校，結果分別為台大、東海大學、嘉義大學以及東華大學。其中，東海大學是網友心中的首選，而東華大學最令人驚豔，漫步其中宛如置身歐洲校園。

＃4 東華大學(東部)

東華大學位於花蓮壽豐，地處中央山脈和海岸山脈之間，少了大城市的喧囂，多了一分綠意與寧靜。著名的「東湖」是該校最動人的景色，湖光山色搭配歐式古堡風情的行政大樓，讓人彷彿置身浪漫的歐洲。

另外橫跨湖上的「觀景橋」也非常歐風，在橋上不但能觀看東湖美景，更是IG上熱門的打卡地點，優美的景色甚至吸引新人來拍婚紗照呢！

＃3 臺灣大學(北部)

臺灣大學是北部眾多莘莘學子的朝聖地！超具代表性的椰林大道、杜鵑花節等等，經常吸引各方前來探訪。遼的臺大校園環境優美，其中名聲最響亮的校景就是「椰林大道」及「醉月湖」了。

椰林大道可以說是台大最具象徵性地景，也是台大人拍畢業照時的必備地點。每到3、4月杜鵑花盛開，成為春天美不勝收的景色。另外，醉月湖也是校內著名景點，許多關於醉月湖的傳說也在校內流傳，為其增添了不少神秘色彩。

＃2 嘉義大學(南部)

嘉義大學由於是由多所學校合併，因此校區又分為民雄校區、蘭潭校區、新民校區、以及林森校區，每個校區都有其特色。

像是蘭潭校區不僅有魚池還有蓮花池，一旁的合作社還可以買嘉義大學自產的鮮奶、冰淇淋，相當適合親子前往踏青。

＃1 東海大學(中部)

登上排行榜第一的就是頗具盛名的東海大學了。身為中部最美校園，不但是去台中遊玩的民眾必訪景點之一，更是超級熱門的打卡地點，也使東海成為網路討論度最高的大學。

東海是基督教背景的教會學校，其中最著名的就屬路思義教堂了，由知名建築師貝聿銘操刀，注重採光以及曲線型的結構，上窄下寬的建築外型像是倒置的船底，它是東海校園最具象徵性的建築物。

另外，相當有名的校景還有東海湖、東海牧場，一到假日人來人往相當熱鬧，也別忘了到乳品小棧品嘗自產自製的鮮奶冰淇淋和小點心！

(中時電子報)