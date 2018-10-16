希望兒童合唱團演唱會售票告急 盼大家幫忙讓愛傳下去

2018年10月16日 10:10 中時電子報 戴安瑋

以歌聲征戰世界各國的希望兒童合唱團，應台灣基督長老教會公義行動教會與台圓基金會邀請，將於10月20日，在台中歌劇院慈善義演，售票盈餘將捐給NGO與弱勢團體，主辦單位還特別邀請金曲獎最佳客家歌演唱獎得主謝宇威與孩子們一起展演，節目精彩，現卻因門票銷售不理想，已讓孩子們憂心不已，希望大家幫忙。

希望兒童合唱團執行長蔡義方表示，孩子們為了當天的慈善音樂會已準備好久好久，苦練客語歌為與謝宇威同唱，為圓菲比的夢讓她的歌曲傳唱下去，孩子們也卯足全力，苦練長笛，小提琴，大提琴，想讓節目更豐富精彩，希望大家來聽聽看看。

他說，希望兒童合唱團自創設以來得到許多人的愛護與照顧，才能給孩子一個好的學習環境與練團機會，如今希望兒童合唱團雖然每年仍須大家捐款才能維持，但是希望合唱團的孩子們知道，每一個人除了手心向上接受協助外，也可以用自己一些小小的專長，讓手心向下，學習著看見他人的需求，並努力協助他人。

不過遺憾的是，去年合唱團在台南的演唱會1600張票幾乎秒殺，但今年的節目異常精彩，門票銷售卻未見理想。目前仍有許多門票尚未售完。希望兒童合唱團的孩子們不免憂心。蔡義方說，這些門票收入盈餘都是為了支援弱勢團體，希望大家支持，完成孩子們的心願。

蔡也拜託大家廣為宣傳，在最後的這幾天能讓票務完售，「我們準備了珍貴禮品要給全力為我們宣傳的幸運朋友一起抽獎同樂」，凡轉載本文超過1000我們將在轉友中抽出一位，贈送2016演唱會紀念專輯；轉載超過2000我們將在轉友中抽出一位，贈送2016+2017演唱會紀念專輯；如果在大家努力下所有票務完售，我們將在轉友中抽出一位獨得2016＋2017以及謝宇威親筆簽名的『花樹下』專輯共三張」。

詳查希望兒童合唱團粉絲專頁（https://www.facebook.com/PuzangalanChoir/），或至兩廳院購票系統購票（https://www.artsticket.com.tw/CKSCC2…//cart00/ShowMap.aspx…）。義演售票盈餘將捐贈給財團法人瑪利亞社會福利基金會、財團法人臺中市私立信望愛智能發展中心、國際單親兒童文教基金、台灣基督長老教會漁民中心、財團法人創世社會福利基金會。

(中時電子報)