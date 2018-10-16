影》王文洋19歲帥兒首曝光 偕母呂安妮出庭

王文洋19歲帥兒首曝光 偕母呂安妮出庭
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中時
、黃鈺潔
王文洋與女友呂安妮19歲兒子王銓勵。(陳志賢攝)
呂安妮(陳志賢攝)
呂安妮(陳志賢攝)

宏仁集團總裁王文洋去年與女友呂安妮分手後，因近1年無法見到2人所生的19歲兒子王銓勵，王文洋認為呂安妮阻擾父子見面，控告呂安妮妨害自由以及侵害王銓勵的受教權；台北地檢署9月間首度以告訴人身分傳喚王文洋出庭，但王沒出庭，今早首度以被告身分傳喚呂安妮出庭，另傳喚王銓勵作證。

王文洋去年9月與呂安妮、王銓勵餐聚後，便和兒子失去連絡，期間雖以電話、臉書和IG聯繫兒子，但兒子都不聯絡，王文洋懷疑呂安妮控制兒子的行動；此外，王文洋幫兒子申請獲得英國知名大學就學許可，兒子卻未就學，王因此指控呂影響兒子的權益。

據了解，王銓勵曾向檢方表示：「不了解父親為何提告」，指母親從未妨害他的自由。王文洋另有提起民事交付子女告訴，但8月雙方出庭後已達成共識，同意讓兒子去英國留學，王文洋撤回民事告訴。

北檢今年9月11日傳喚王文洋出庭後，王委託2名律師出庭，表達只要能夠確認小孩安全，並讓他出國受教，雖然妨害自由屬公訴罪，但不會追究，庭訊僅30分鐘即結束。原本隔天傳呂安妮到案，但因律師衝庭改期，今天上午首度以被告身分傳喚呂安妮。

(中時 )

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