綠營會長挺柯被嗆怎不退黨 釣出本人霸氣回：有本事就叫民進黨開除我

北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲昨天拿著黨政嗆民進黨「當人民是狗嗎」 (圖／本報資料照、吳堂靖攝)

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中時電子報
林毅
綠營支持者創立的粉絲團引用本報新聞，卻是指控謝俊洲賄選 (圖／翻攝自臉書)
粉專的指控讓謝俊洲親自現身說明 (圖／翻攝自臉書)

因成立柯P家長後援會，加上一句「民進黨當人民是狗嗎」引起軒然大波的民進黨籍北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲成為綠營支持者攻擊的目標，有綠營支持者嗆「怎麼不自己退黨」，意外釣出本人霸氣回嗆「你有本事就叫民進黨開除我」。

台北》柯P家長後援會成立 綠營會長嗆：民進黨當人民是狗嗎

綠粉被謝俊洲嗆到不敢回嘴 (圖／翻攝自臉書)

綠營支持者創立的臉書粉專「成全柯文哲 台東行醫去」昨天(15日)引用本報報導，PO文指控謝俊洲席開40桌慶祝成立柯文哲家長後援會的行為，根本是公開幫柯文哲賄選，還呼籲檢調單位應主動偵辦，底下支持者們也紛紛附和，嗆謝俊洲「背骨仔」、「有本事就退黨啊」、「不退黨還消費選民」。

一名綠粉嗆謝俊洲快點退黨，反被回嗆「有本事就露臉書，再有本事叫去叫民進黨開除我」，網友大讚超霸氣。好笑的是謝俊洲揚言提告後，這位支持者的留言讚數從4個減少成2個 (圖／翻攝自臉書)

沒想到謝俊洲本人親自現身回嗆參加者全都是自費：「誰告訴你們是請客了？現場就設置接待報名處，每人660元，你在自己講自幾爽啊？」，還敬告所有留言者，若有人繼續栽贓就會立刻提告。面對一名綠營支持者嗆「請問家長會恊會是什麼組織？好好奇哦？怎麼說代表家長呢？如果不喜歡民進黨就退黨，沒有人強迫你留下」，謝俊洲更是霸氣嗆：「你有本事就露臉出來講，再有本事就叫民進黨開除我」。

謝俊洲喊告後，沒有綠粉敢回覆 (圖／翻攝自臉書)

而謝俊洲表示將對栽贓他賄選的人提告後，不少綠營支持者隨即嚇得收回了文章與支持者留言的按讚，怕自己日後會跑法院，也讓人啼笑皆非。網友們也稱讚：「幹，會長超猛」、「火力超強XD」、「嗆到綠粉都不敢回了」、「可能綠粉繳不起660眼紅吧」、「內文前面寫繳費吃飯，後面變請客，粉絲團小編腦袋是不是被活摘了」。

(中時電子報)

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