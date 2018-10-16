旺旺孝親獎頒獎典禮17日登場 兩岸詞曲創作傳唱孝親

2018年10月16日 10:16 中時電子報 張怡文 、陳慧仙／專題報導 、陳慧仙／專題報導

第二屆「旺旺孝親獎詞曲創作大賽」頒獎典禮10月17日下午5點於上海神旺酒店隆重登場，將頒發社會組和學生組各十名詞曲創作前十強外，並有精彩動人的創作表演節目。旺旺集團董事長蔡衍明將代表主辦單位致詞，感謝所有參與的評審及得獎者，典禮由中天主播張雅婷和上海第一財經嘉賓主持人李尊共同主持，為孝親歌曲拍攝MV的暖心情歌王子品冠等，將有精彩感人的演出。

本屆孝親獎報名參賽踴躍，作品突破萬件。詞曲創作從第一屆318件增加到10572件。其中學生組有4162件，社會組有6410件，本屆參賽者除了兩岸及香港、澳門之外，更有來自新加坡、馬來西亞、日本、越南、印度尼西亞、加拿大、美國、新西蘭等地的作品。另外，第一屆孝親奬詞曲得奬者的四首歌曲，也已分別錄製成MV以及卡拉OK伴唱帶，一等奬「孩子別忘了我」更邀請到馬來西亞情歌王子品冠重新詮釋，讓孝親奬隨著美妙的歌曲傳唱於世。

第二屆孝親獎總獎金800萬新台幣，17日將舉行盛大頒獎典禮。

旺旺孝親獎是由旺旺集團董事長蔡衍明發起，希望藉由這個活動拋磚引玉提醒年輕一代重視中華文化傳統，因為音樂是沒有國界之分，更容易讓這一個概念深植人心。本屆旺旺孝親獎詞曲徵選過程，主辦單位也同時在台北、北京、上海、吉林、江西、山西、江蘇、湖南、四川、哈爾濱、呼倫貝爾等地舉辦百場校園活動，通過與莘莘學子面對面的方式，推動「讓孝順成為一種習慣」的號召，讓年輕一代養成孝順的觀念，將自己內心的愛傳遞出來。10/17下午五點的頒獎典禮也將以新媒體進行直播，讓觀眾能一起共襄盛舉期待第二屆的孝親金曲的誕生。

第二屆孝親獎的總獎金高達800萬新台幣。主要獎項和獎金如下：社會組10強：頒發十強證書及獎金100,000元人民幣，將邀請製作MV，出版專輯。學生組10強：頒發十強證書及獎金50,000元人民幣，將邀請製作MV，出版專輯。佳作獎20名：頒發佳作證書及1,000元「旺旺SPECIAL」抵用券。入圍獎：通過第一階段評審入圍者，即可獲得大會頒發的「入圍證書」。

(中時電子報)