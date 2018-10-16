小禎、小甜甜減肥方法誰最優？營養師揭答案

小禎半年鏟肉37公斤。（圖／中時資料照；翻攝自小禎臉書）

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中時電子報
小甜甜怒拋33公斤。（資料照片/民視）

藝人小禎日前透露她減肥半年瘦了37公斤，另一位藝人小甜甜則是怒拋33公斤，兩人減肥方法都是調整吃的順序，其中小禎的飲食順序為「蛋白質、蔬菜、澱粉」，小甜甜則是「先喝湯、再吃菜，最後肉和飯一起吃」，營養師孫語霙表示，基本上減肥時期理想進食順序，是「從熱量密度低的食物先吃，密度越高越要後面吃」。小甜甜的方式最優。

營養師孫語霙粉絲團最近收到網友私訊詢問：「減重期間一定要遵從菜、肉、飯這樣的用餐順序嗎？」她說，國內有兩位瘦身有成的藝人，分別為小禎和小甜甜，她們都曾公開說明「吃飯順序」是瘦身成功的關鍵，小禎和小甜甜的飲食順序和減肥成績如前述。

孫語霙表示，基本上減肥時期理想進食順序應為「從熱量密度低的食物先吃，密度越高越要後面吃」，最先吃的應是「喝清湯」，餐前先喝湯可以增加胃部食物體積，增加飽足感，讓之後的餐點少吃一點；湯品的選擇要以清湯為主，而非濃湯，如玉米濃湯、南瓜濃湯、有勾芡的酸辣湯，主因是濃湯加入麵粉、太白粉與油脂，比清湯的熱量還要高。

接著，「吃一大盤蔬菜」，蔬菜含有豐富的纖維，仔細咀嚼能放慢進食速度外，吃大量蔬菜可填補胃腸部分空間、延緩血糖上升，比較不容易囤積脂肪；最後吃些「豆魚蛋肉類等優質的蛋白質」，以及熱量較高的「米飯、麵食」，就不容易吃過量，達到攝取熱量減少效果。

孫語霙表示，不論順序如何，熱量控制仍重要，吃對了順序卻吃得過量(整體的熱量過高)，或是分配不當(飯多菜少)，那麼一樣是無法達到減重的效果的。不論是先吃肉的小禎，還是先喝湯的小甜甜，能夠瘦下來，絕對都是有控制整體的熱量的。

另外，若是「運動後」吃的正餐，那麼就應該先吃飯和肉，最後吃菜，才能加速肌肉合成，以利增肌減脂。總之，減肥方法沒有誰對誰錯，只要能瘦下來的就是好方法！

(中時電子報)

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