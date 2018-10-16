影》消防車斷頭小隊長摔飛輾斃 20年老師傅直呼：太奇怪

消防車斷頭小隊長摔飛輾斃 20年老師傅直呼：太奇怪
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中時電子報
張達智、黃鈺潔
北市消防局光明分隊小隊長李耀文，15日上午駕駛一輛水箱車完成驗車返途時，駕駛艙突然前傾，導致他被拋飛出車外，遭車輾斃。（北市消防局提供）

北市消防局第四大隊光明分隊小隊長李耀文，昨（15日）上午駕駛車齡17年的水箱車到北投驗車，驗完車在大度路等停紅燈時，車頭竟突然如斷頭般往前掀開，李從前擋風玻璃摔出，遭水箱車當場輾斃。檢警初步認定，掀開車頭的連桿擺在上鎖的位置，就連有20年經驗的修車師傅都驚訝：「沒見過這種事，太怪了！」。

45歲的李耀文，已從事消防工作25年，昨上午8時許，他開水箱車到北投立德路一間驗車廠檢驗，約莫9點結束駛離檢驗廠，行經大度路1段、2段路口遇到紅燈，他踩煞車減速，車頭突然巨響，整個駕駛艙往前90度傾倒，李被拋飛撞擊擋風玻璃，玻璃脫落連人都一起摔出車外。重達數噸的水箱車依慣行往前，輾過李的身體後撞擊電線桿才停止，造成李員臉部變形、胸部挫傷，現場沒有生命跡象，送醫不治。

據《蘋果》報導，有20年修車經驗的李姓師傅說，車頭和車身若未扣緊，開車時車頭會搖晃，「駕駛不可能沒感覺」，這起事故車的插銷、彈簧，事後看照片均未鬆脫，安全扣也沒破損，「沒看過這種事，實在很奇怪。」

消防局表示，事故現場連桿確實擺在上鎖的位置，消防隊以同款車輛示範，將車頭從開啟狀態模擬檢驗完畢，駕駛艙關閉前會有「喀」一聲，若沒有確實上鎖，是無法將連桿往上推，顯示駕駛已完成車頭固定的動作，至於是否因其他機械故障釀禍，由檢察官調查。

(中時電子報)

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