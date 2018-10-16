恐怖！雲林花生得「黑腳病」 藥石罔效

2018年10月16日 10:32 中時 許素惠

雲林縣元長鄉部分花生得病枯萎，經農改場會勘，診斷出得冠腐病。（許素惠攝）

雲林縣元長鄉部分花生得冠腐病枯萎。（許素惠攝）

雲林縣元長鄉部分花生農近來發現種植約2至3周的花生幼株出現枯黃，用了許多藥防治還是無效，立委蘇治芬會同農改場專家實地勘察，診斷出是俗稱黑腳病或黑霉病冠腐病，研判播種前土壤未徹底消毒所致，將研商是否能報請轉作，耕除改種其他作物。

花生農林吳美引領大家下田觀察她的花生幼苗，許多都從露出土壤的莖部開始枯竭，連帶葉子跟著枯黃，「我有噴藥仔，嘛嘸效！」林吳美既擔憂又無奈。

台南農改場研究員陳國憲拔起一株枯黃的苗株，仔細觀察診斷，發現是冠腐病侵襲。他指出，冠腐病俗稱黑腳病或黑霉病，起因於播種前土壤沒有殺菌乾淨，一旦染病再噴藥也無效，甚至不利收成。

陳國憲說，冠腐病的現象就是莖在露出土壤的那段枯痿，葉子跟著枯痿，植株周遭會有黑色孢子，大多發生在小株身上，主要危害幼苗和種仁。

經研商，蘇治芬提議請元鄉公所先會勘，是否能再次轉作成立，如果可以，便可耕鋤改種其他作物。

元長鄉長李泗濱表示，該鄉今年秋冬期約種植了2000餘公頃花生，確實有農民反映種了2、3周的幼苗竟然枯死，但尚未仔細清查有多少面積染病。不過，如果因田間管理或天候因素受損，無法依天然災害規定給了救助，而種花生原本就有轉作補助，也從未有請領兩次轉作補助的前例可循，但公所會積極為農民向上反映爭取。

(中時 )