恐怖！雲林花生得「黑腳病」 藥石罔效

雲林縣元長鄉林吳美（右二）等花生農向立委蘇治芬（右三）陳情，指花生幼株得病枯萎，經農改場會勘，診斷出得冠腐病。（許素惠攝）

友善列印
中時
雲林縣元長鄉部分花生得病枯萎，經農改場會勘，診斷出得冠腐病。（許素惠攝）
雲林縣元長鄉部分花生得冠腐病枯萎。（許素惠攝）

雲林縣元長鄉部分花生農近來發現種植約2至3周的花生幼株出現枯黃，用了許多藥防治還是無效，立委蘇治芬會同農改場專家實地勘察，診斷出是俗稱黑腳病或黑霉病冠腐病，研判播種前土壤未徹底消毒所致，將研商是否能報請轉作，耕除改種其他作物。

花生農林吳美引領大家下田觀察她的花生幼苗，許多都從露出土壤的莖部開始枯竭，連帶葉子跟著枯黃，「我有噴藥仔，嘛嘸效！」林吳美既擔憂又無奈。

台南農改場研究員陳國憲拔起一株枯黃的苗株，仔細觀察診斷，發現是冠腐病侵襲。他指出，冠腐病俗稱黑腳病或黑霉病，起因於播種前土壤沒有殺菌乾淨，一旦染病再噴藥也無效，甚至不利收成。

陳國憲說，冠腐病的現象就是莖在露出土壤的那段枯痿，葉子跟著枯痿，植株周遭會有黑色孢子，大多發生在小株身上，主要危害幼苗和種仁。

經研商，蘇治芬提議請元鄉公所先會勘，是否能再次轉作成立，如果可以，便可耕鋤改種其他作物。

元長鄉長李泗濱表示，該鄉今年秋冬期約種植了2000餘公頃花生，確實有農民反映種了2、3周的幼苗竟然枯死，但尚未仔細清查有多少面積染病。不過，如果因田間管理或天候因素受損，無法依天然災害規定給了救助，而種花生原本就有轉作補助，也從未有請領兩次轉作補助的前例可循，但公所會積極為農民向上反映爭取。

(中時 )

小禎、小甜甜減肥方法誰最優？營… 裕隆集團公益衝鋒 贊助台灣首齣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。