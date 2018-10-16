影》沒電就「插鼻孔」取電？ 經長沈榮津道歉

沒電就「插鼻孔」取電？ 經濟部長沈榮津失言道歉
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中時電子報
、中時
經濟部長沈榮津。(中時資料照)
國民黨立法院黨團書記長曾銘宗（右三）、吳志揚（右二）等委員16日到經濟部，為能源政策拜會經濟部長沈榮津，藍委們拿標語、喊口號，要求經濟部長沈榮津為「能源政策亂轉彎」下台負責。（劉宗龍攝）
國民黨立法院黨團書記長曾銘宗（右）、吳志揚等委員16日到經濟部，為能源政策拜會經濟部長沈榮津（左）。（劉宗龍攝）
國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、吳志揚等委員16日到經濟部，為能源政策拜會經濟部長沈榮津（中），會談結束，沈榮津受訪時公開為日前一席「把插頭插在鼻孔」的話，鞠躬致歉。（劉宗龍攝）
國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、吳志揚等委員16日到經濟部，為能源政策拜會經濟部長沈榮津（見圖），會談結束，沈榮津受訪時公開為日前一席「把插頭插在鼻孔」的話，鞠躬致歉。（劉宗龍攝）

觀塘天然氣第三接收站日前環評過關，行政院長賴清德12日表示，停止興建深澳電廠，此舉被指綠營選情告急，犧牲藻礁「一桃救三市」。昨民進黨立委質詢，什麼都不要，那沒電怎麼辦?經濟部長沈榮津竟以台語妙答，那就只能「插鼻孔。」

沈榮津今日在立法院為「插鼻孔」說法道歉，他表示，如果大家聽了不舒服，他願意誠懇道歉，並重複他願意「誠懇的誠懇的」道歉，並希望大家一起為了台灣穩定供電來努力。

內政部今年8月於部務會報通過「非都市土地使用管制規則」第6條附表一修正草案，內政部指出，為配合2025非核家園政策目標，公墓土地為「更有效利用」，未來修法後即可，在「既有公墓內發展太陽光電發電事業」。被網友則留言嘲諷「之前用愛發電現在是用鬼發電?」

如今「用鬼發電」也落伍了，經濟部長沈榮津提出用鼻孔發電。據《蘋果日報》報導，深澳電廠停建，民進黨立委賴瑞隆質詢時表示，「看不懂國民黨能源政策，如果什麼都不要，那沒電怎麼辦？」經濟部長沈榮津想了一下後以台語妙答，那就只能「插鼻孔」，並說什麼都不要，這樣很不好。

「插鼻孔」發電說法引發爭議後，沈榮津再度出面解釋，前陣子到中南部拜訪，產業界一直關心電力問題，因各種發電方式都有人有意見，當產業界問他怎麼辦，他反問「那怎麼辦」，一位老闆無奈說「插頭往鼻子裡面插，電就來了」，其實「插鼻孔」是很無奈的說法。

(中時電子報)

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