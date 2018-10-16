台北》估大巨蛋停工成本超過200億 丁守中：上任後2個月解決

2018年10月16日 10:50 中時 陳燕珩 、 范揚光

國民黨台北市長參選人丁守中痛批，大巨蛋停工近4年，直接加間接成本損失超過200億，他上任2個月後會召集公安總體檢會議，要續蓋、要拆或是要修，交給公正專家來定奪。(陳燕珩攝)

大巨蛋停工3年多，年底選舉前復工無望，國民黨台北市長參選人丁守中今與北市議員合開記者會，痛批市長柯文哲要拆蛋無膽、要蓋也沒臉，停工擺爛至今，包括除鏽、延遲使用、下包廠商等停工成本，加總超過200億元，丁守中誓言，他上任後2個月會召集會議釐清公安爭議，要蓋、要拆由專家決定。

丁守中抨擊，柯文哲上任前稱大巨蛋是弊案，上任後改口要跟遠雄慢慢談，但一談就是3年9個月，中間態度反反覆覆，要拆又沒膽，要蓋也沒臉，還傳出柯核心幕僚跟遠雄索賄、市府顧問蔡壁如私下與趙藤雄密會，這都違反柯文哲公開透明原則，證明他表裡不一。

丁守中估算，大巨蛋停工近4年除鏽成本20億元，下包廠商126家停工成本約80億元，另還有間接成本，包含商業使用延遲成本80億、球場使用延遲成本40億元，加總約220億元，還不包括無法估計的視覺景觀、交通不便影響。

他強調，柯文哲用民間業者的程式運算，直指大巨蛋有公安疑慮，但這套標準根本未經營建署核准，若他當選市長，2個月內會邀集工程專家學者做公安總體檢，看大巨蛋要蓋、要拆還是要修，一次幾決問題，絕不拖泥帶水，也會針對柯文哲幕僚與遠雄私會，一併徹查有無違法濫權。

曾任北市法規會主委的律師葉慶元則說，柯市府當初找來日本「竹中工務店」做公安體檢，但他們是當初大巨蛋落選團隊，此舉違反行政中立，標準也無法讓人信服。他還說，市府表面上勒令停工，現在大巨蛋屋頂、玻璃帷幕卻幾乎蓋好，難道施作範圍真的沒超過法院許可範圍？大家心中有一把尺。

議員王鴻薇強調，民眾已給柯文哲4年時間，但他無法解決問題，反讓大巨蛋成為亞洲最大爛尾樓，這樣的台北還是「光榮城市」嗎？她也質疑，柯文哲日前推出政策白皮書，壁畫台北藍圖，裡面卻沒有大巨蛋，難道是對問題視而不見嗎？若柯無法解決問題，就讓丁守中來做。

對此，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，對於丁陣營估算的200億成本，未拿到計算基礎資料，無法評估合理性；目前大巨蛋帷幕工程是依高等行政法院核准的14項公安工項施作，與主體工程沒有關係，目前仍是停工階段。

(中時 )