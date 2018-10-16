連三度叩關INTERPOL 外交部：至今未收到回應

友善列印
中時

國際刑警組織（INTERPOL）今年11年18日在阿拉伯聯合大公國杜拜召開，繼我國連續兩年叩關失敗，今年再度向INTERPOL執委會申請，並且特別商請「友好國家」在執委會上替台灣發言。

內政部警政署刑事警察局長蔡蒼柏9月17日已致函INTERPOL秘書長Jürgen Stock，表達希望台灣今年能夠受邀參與今年INTERPOL大會。

事實上，2016年、2017年我國都有致函INTERPOL祕書處。2016年時任外交部部長李大維表示因「中國因素」，致使台灣無法參與當年度在印尼召開的大會，而2017年刑事局同樣也有致函，但該年度大會在北京，我國並未主動對外發新聞稿。

外交部國際組織司司長陳龍錦今在外交部例行記者會上表示，蔡蒼柏信函發出後，已請駐處洽請「關鍵人士」支持協助，「目前還未收到他們（INTERPOL）的回應」，但確定對方收到信函。

陳龍錦指出，去年刑事局局長也有致函參與INTERPOL，但今年有特別洽請「友好國家」，給台灣支持跟協助，並在執委會討論時，能有一些利我發言。

陳龍錦說，我國申請觀察員身份參與大會後，必須先透過INTERPOL執委會討論，再由祕書處跟地主國發邀請函。

陳龍錦強調，執委會預計在11月中大會前召開，執委會「應該會有討論」（我方申請案），執委會採取表決方式，我國希望執委會能夠充分討論，做出對我有利的結果。

目前INTERPOL執委會成員有13個，包括美國、加拿大、巴西、法國、比利時、俄羅斯、摩爾多瓦、新加坡、南非、韓國、奈及利亞、阿爾及利亞、中國。

(中時 )

台北》估大巨蛋停工成本超過200… 宜蘭》林姿妙免費營養午餐政策惹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。