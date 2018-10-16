親妹眼神迷茫po影片 金曲歌后失控扯衣險走光竟爆「那裡」痣多！

2018年10月16日 10:54 中時電子報 吳品瑤

「美聲歌姬」家家近來大變身，日前出席嘻哈金童BCW專輯記者會，一起合唱新曲〈東岸〉，竟大秀筆直美腿，讓人驚呼真的甩肉超多！然家家激瘦後，反倒跟姊姊紀曉君更加相像，她今天凌晨4點多無預警開了直播，要告訴大家分辨她們倆姊妹的方法，沒想到越錄錄場面越走鐘，讓粉絲傻眼直呼：「家家怎麼喝那麼醉？」。

家家今天凌晨4點多突然在臉書上傳一段影片，寫道：「我愛你。我愛我的部落，我愛你們」，但內容主要卻是在告訴大家關於她跟姊姊的相異之處，影片中的家家眼神迷茫，說話也不時停頓，疑似喝茫，她提到很多人說分不清楚她們兩姊妹，因此決定在影片中說分明，家家說紀曉君左臉頰上有顆跟瑪麗蓮夢露一樣的美人痣，自己則是左眼下方有顆痣，說明途中攝影機一度傾倒，姊妹倆立刻展現幽默，說攝影機是海軍陸戰隊出身，剛剛倒地是展現一個「搶背」的技巧。

家家跟紀曉君狂秀臉上的痣，紀曉君甚至找痣上了癮，從臉上「轉移陣地」到了胸口，突然逼近鏡頭並拉下衣服，要告訴大家她胸口也有痣，這一拉險些走光，一旁的妹妹家家瞬間嚇醒趕快抱住姊姊並大喊「經紀人！」，紀曉君行動受限但嘴巴不受限，竟插花高喊：「我下面很多痣」，讓家家傻眼直呼：「夠了」。

歷經「混亂秀痣」插曲後，家家跟紀曉君分別呼喚了各自經紀人的名字，但都得不到回應，家家才坦言「我們兩個很放縱，趁經紀人不在，我們倆在這邊錄這種鬼東西」，後來又是一陣瘋癲，讓網友笑翻，忍不住質問：「喝不少？」。

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(中時電子報)