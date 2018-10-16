打造雙語國家 40所高職參與職場英語體驗計畫

2018年10月16日 11:03 中時 林志成

行政院宣布推動台灣成為「雙語國家」，教育部國教署針對技術型高中的特性，推出與產業結合的「職場英語文體驗學習營隊」計畫，今年有40所國、私立技術型高中或設有專門學程的普通型和綜合型高中參與，讓學生在貼近職場情境中，體驗英文的重要性和學習的趣味性。

教育部國教署配合英語文提升專案之推動，特別推出與產業結合的「職場英語文體驗學習營隊」計畫，鼓勵技術型高中以學校發展特色為主軸，進一步能與技專校院及對應產業進行對話、合作，並共同開發適合不同科別的「職場英語文體驗學習課程」。

教育部國教署指出，今年「職場英語文體驗學習營隊」計畫，有40校申辦職場外語能力體驗課程學習活動以及英語文密集訓練課程，其中國立岡山農工不僅與負責國機國造之漢翔航空工業股份有限公司簽訂有產學攜手計畫，更進一步透過本項計畫深化合作事項。

岡山農工與漢翔公司進行職場外語體驗學習活動外，讓同學透過職場的參訪，對於未來產業環境、機具與溝通所需之外語文有基礎認識，並透過密集訓練課程，由學校教師團隊結合文藻外語大學專業師資團隊，規畫出主題性教材，有效對應學生未來職場所需；此外，更以航空工業扣件為主題，共同開發未來適用於產學攜手專班的職場英文選修課程。

參與課程的同學說：「有機會可以知道未來公司所需要的英文字詞和基本字彙，對於畢業後進入職場實習時，更有信心了。」也有同學經由本次外籍教師的趣味授課與搭配實體環境的講解後，自豪的說：「原來英文並沒有想像中的難，而這次的課程讓我更有目標去學習。」

除了岡山農工之外，今年其他學校也分別針對學校產業對應關係，選擇了不同的外語能力體驗課程，包括到國際飯店體驗商業經營職場英語及精緻餐旅職場英語體驗課程學習活動，或是到地區特色手作工坊體驗手工藝品與其運用的職場英文，透過這些多元的職場外語體驗活動，讓更多技術型高中的學生重新愛上英語文的學習。

(中時 )