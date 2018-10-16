騙祕書買房得手519萬 詐騙慣犯被訴

翁姓男子涉嫌多起房屋詐騙案。（示意圖/本報系資料照片）

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多次涉及房屋交易的翁姓詐騙慣犯，去年見新北市洪姓富家女家人有意賣房，利用洪女有精神疾病，佯稱是企業家族成員，找洪當其私人祕書，以「買空賣空」手法，先誘洪簽約購買宜蘭房屋，再以支票擔保向洪借款1000萬，事後支票跳票，洪被騙519萬。台北地檢署依詐欺罪嫌起訴翁，並以翁為累犯，請求加重其刑。

起訴指出，60歲翁男於2012年間因多次涉及房屋交易詐騙案，被依詐欺、偽造文書、誣告等罪判刑1年10月確定，2014年才執行完畢。

去年5月，翁男見洪女位於淡水中正路住處門口掛有不動產出售招牌，即與洪女聯繫，發現洪精神方面疾病，因病在家賦閒多年，急欲尋找工作機會，佯稱他是蘋果經銷商的老闆，為佳和實業家族成員，有意購買洪家欲出售的淡水房屋，並可讓洪擔任其私人祕書。

數天後，翁將印有「佳和實業祕書」名片交給洪女，博取洪信任後，去年6月初，翁向洪女佯稱要買宜蘭不動產，為公司節稅，須以洪名義購買，洪誤信她只是公司買房人頭，在翁陪同下訂購宜蘭礁溪鄉2間套房，另簽訂宜蘭五結鄉及礁溪2間農舍買賣契約。

之後，翁以支票作擔保，向洪女借款1000萬，翁以洪女名義匯款470萬3000元，支付礁溪2間套房價金及信託費，另指示洪將其中10萬元開設帳戶，作為日後投資不動產用。事後翁人間蒸發，支票全數跳票，洪女始知受騙，被騙走519萬7000元。

(中時 )

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