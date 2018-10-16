宜蘭》林姿妙免費營養午餐政策惹議 陳金德批窒礙難行

2018年10月16日 11:23 中時 胡健森

年底宜蘭縣長選舉國民黨參選人林姿妙提出的「學童免費營養午餐」政策已成為選戰的攻防主軸，宜蘭代理縣長陳金德16日表示，營養午餐的重點應該是如何讓孩子吃的好、喜歡吃，縣府可透過另外補助5元來改善營養午餐品質，但家長該負擔的還是要負擔；陳金德同時再批林姿妙這項政策窒礙難行，格局不夠資格擔任縣長。

陳金德表示，縣政府每年約210億元的經費，在扣除了人事費等必要支出後，每年只剩下大約15、16億元的法定支出，如果依照林姿妙提出的免費營養午餐政策及補貼學雜費，縣府每年大約要支出3億4000萬元，佔了約四分之一，將造成嚴重的排擠效應，影響縣民其他的權益，反而是另一種不公平；陳金德更撂下重話，如果縣長參選人腦袋中只想著「免費營養午餐」，根本就是不適任、不夠資格擔任縣長的職務。

「天底下沒有白吃的午餐、該負擔的還是要負擔」，陳金德表示，營養午餐的重點應該在於如何讓孩子吃得好、喜歡吃，但以目前收取的營養午餐費，要做到這一點確實有困難，因此他提出在不增加家長負擔下，由縣府編列預算或是找民間企業成立補助基金等方式，提高每餐增加5元的費用，讓營養午餐辦得更好。

林姿妙競選總部則回應說，學童免費營養午餐是照顧基層年輕父母最基本的事情，也是林姿妙決心要推動的政策，無論有什麼困難一定會排除，民眾可以自己去選擇、以智慧判斷，誰當縣長真正能夠達到這個目標。

(中時 )