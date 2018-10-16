宜蘭》林姿妙免費營養午餐政策惹議 陳金德批窒礙難行

宜蘭代理縣長陳金德16日批評國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙提出的免費營養午餐政見不切實際，不適任也不夠資格擔任縣長。（胡健森攝）

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年底宜蘭縣長選舉國民黨參選人林姿妙提出的「學童免費營養午餐」政策已成為選戰的攻防主軸，宜蘭代理縣長陳金德16日表示，營養午餐的重點應該是如何讓孩子吃的好、喜歡吃，縣府可透過另外補助5元來改善營養午餐品質，但家長該負擔的還是要負擔；陳金德同時再批林姿妙這項政策窒礙難行，格局不夠資格擔任縣長。

陳金德表示，縣政府每年約210億元的經費，在扣除了人事費等必要支出後，每年只剩下大約15、16億元的法定支出，如果依照林姿妙提出的免費營養午餐政策及補貼學雜費，縣府每年大約要支出3億4000萬元，佔了約四分之一，將造成嚴重的排擠效應，影響縣民其他的權益，反而是另一種不公平；陳金德更撂下重話，如果縣長參選人腦袋中只想著「免費營養午餐」，根本就是不適任、不夠資格擔任縣長的職務。

「天底下沒有白吃的午餐、該負擔的還是要負擔」，陳金德表示，營養午餐的重點應該在於如何讓孩子吃得好、喜歡吃，但以目前收取的營養午餐費，要做到這一點確實有困難，因此他提出在不增加家長負擔下，由縣府編列預算或是找民間企業成立補助基金等方式，提高每餐增加5元的費用，讓營養午餐辦得更好。

林姿妙競選總部則回應說，學童免費營養午餐是照顧基層年輕父母最基本的事情，也是林姿妙決心要推動的政策，無論有什麼困難一定會排除，民眾可以自己去選擇、以智慧判斷，誰當縣長真正能夠達到這個目標。

(中時 )

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