高雄》北漂族會不會回來投票？洪奇昌這樣看

2018年10月16日 10:50 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長大選，高雄竟意外成為選戰焦點，國民黨高雄市長候選人韓國瑜能否翻盤，北漂族的選票成為勝負關鍵！不過，民進黨創黨元老，前立法委員洪奇昌卻認為，北漂族成為此次選戰議題，主要是要強調高雄的困境和中央執政不力，但未必會為韓國瑜帶來選票，民進黨提名的陳其邁最終應該還是會贏，估計得票率為55%對45%的結果。

洪奇昌於《美麗島電子報》撰文表示，這次縣市長大選的氛圍對民進黨來說，的確不同以往。高雄市長選戰這次會冠上「北漂」議題，主要是要強化高雄的困境和中央執政不力。

但「北漂」是否會給韓國瑜帶來選票？洪奇昌認為未必。許多人認為台北市長柯文哲若和韓國瑜合體，有助於韓在高雄的選情，但是要注意到柯的支持者大多還是來自於「反國民黨」以及「厭倦藍綠」的中間選民。而韓國瑜畢竟是來自於國民黨，最終還是要回到地方政治結構去努力，且柯文哲在高雄也沒有很強的政治實力，因此兩人若真碰面，也只是一場攻擊蔡英文執政的大會師而已。

當然，本就支持國民黨的年輕選民有很大機率會返鄉支持，這些人也會因為柯文哲而更支持韓，不過畢竟是少數，而其他對民進黨失望的年輕選民，真的會受到柯文哲效應而回來投給韓國瑜？可以預見這樣的意願並不高。

洪奇昌指出最重要的原因還是，高雄在民進黨執政下的確有變好，無論是鐵路地下化完工、甚至市政府的稅收改善等，都讓高雄從過去重工業汙染的形象持續改善中。而且，「北漂」是不可避免的，看看世界各先進國家也都有資源、人才往大都市集中的現象，這不是一個地方政府的錯，而是一個國家的文化和經濟政策長期交互作用的結果。因此，把「北漂」將民進黨中央及地方執政不力畫上等號，恐怕沒有那麼容易被選民理解。

而對於高雄市長選情的預估，洪奇昌認為陳其邁的勝選機會是高的。雙方得票差距不會在誤差範圍內，保守估計為55%對45%的選舉結果。

(中時電子報)