捷報！2018韓國世界廚藝大賽 城市科大勇奪12金

2018年10月16日 10:58 旺報 李侑珊

城市科大烘焙學程大二生邱紫瑄以「愛麗絲」作品榮獲「2018AFA韓國世界廚藝大賽」翻糖蛋糕金牌。(臺北城市科大提供)

城市科大烘焙學程大三生楊詠帆，以「動物世界」手工巧克力作品榮獲「2018AFA韓國世界廚藝大賽」金牌。(臺北城市科大提供)

城市科大烘焙學程主任李國溢以「悠閒時光」作品參賽巧克力工藝項目，最後獲得「2018AFA韓國世界廚藝大賽」金牌，作品以用青蛙當做主角，呈現悠閒時光，帶給現代人不一樣的巧克力田園風光。(臺北城市科大提供)

「2018AFA韓國世界廚藝大賽」15日晚間舉行頒獎典禮，臺北城市科技大學餐管系與烘焙學程師生拿下12金2銀的好成績。(臺北城市科大提供)

「2018AFA韓國世界廚藝大賽」15日晚間舉行頒獎典禮，臺北城市科技大學餐管系與烘焙學程師生拿下12金2銀的好成績，其中餐管系大二生蔡伍育、烘焙學程大二生邱紫瑄以及餐管系大四生紀亭卉，三人分別以咖啡拉花、翻糖蛋糕以及調酒項目奪金。

「2018AFA韓國世界廚藝大賽」在首爾AT center舉辦，主辦單位為亞洲餐飲協會(Asia Food Association) 、韓國MBN集團、英國City & Guild等機構，今年來自英、韓、星、港、台、 馬、泰、大陸、紐西蘭等13個國家2000位選手參與盛會，比賽包含料理、烘焙與飲調等項目。

蔡伍育說，為練出穩定度與速度，暑假便開始緊鑼密鼓鍛鍊手沖咖啡與咖啡拉花，為將「蝸牛」、「鳳凰」拉花作品練到手感、速度穩定，不只要求每杯的花紋都要相同，咖啡的口感、溫度與奶泡的質地更是關鍵。

蔡伍育表示，這次為了奪金，「幾乎練到瘋狂」，壓力太大，時常練到常失眠，最高記錄一天拉60杯咖啡，初估品嘗自己做過的咖啡也有5000杯，他立志未來要朝向咖啡師之路邁進。

餐管系大四生紀亭卉說，她想讓現代人有個角落可以紓壓，而發想出「城市秘境」作品，因此選用來自韓國的葡萄口味燒酒作為這次主角，搭配充滿花果香氣的G’vine琴酒做融合，新鮮水梨汁帶出清甜，最後加入檸檬汁平衡整杯雞尾酒的口感，台式韓風口感讓評審印象深刻，最後拿到經典調酒大賽金牌。

烘焙學程大二生邱紫瑄很喜歡童話故事，她這次以「愛麗絲」翻糖蛋糕奪金，為了讓作品完美，她不只重讀「愛麗絲夢遊仙境」，並仔細捏出8個可愛人物，一起圍繞在大樹下，為了使樹木看起來逼真，她將樹葉的顆粒感處理的淋漓盡致，樹幹紋路也不放過，整個作品花了3個月才完成﹔

另外，才剛在「2018馬來西亞檳城國際廚藝大賽」奪金的烘焙學程大三生楊詠帆，這次再以「動物世界」手工巧克力作品榮獲金牌肯定，運用多種顏色，且以噴射技巧做出豹紋、虎紋、鱷魚紋及長頸鹿紋的巧克力，活靈活現的紋路令人驚豔。

不只學生受獎，烘焙學程主任李國溢亦以「悠閒時光」作品角逐巧克力工藝項目，最後獲得金牌肯定，他表示，由於現代人生活壓力大，想藉以自然環境為主要風格，用青蛙當做主角，呈現悠閒時光，帶給現代人不一樣的巧克力田園風光。

(旺報 )